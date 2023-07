“Rosso Morellino”: inaugura un nuovo polo per la scoperta della Docg

Scansano (Gr). Una nuova apertura segna la strada del Morellino di Scansano: “Rosso Morellino” aprirà le sue porte alle 17.30 di oggi, sabato 1° luglio, in via XX Settembre.

È proprio al piano terra della sede del Consorzio di Tutela che la nuova enoteca si prepara ad accogliere conoscitori e appassionati del vino: oltre 90 le etichette da scoprire nelle tipologie annata e riserva, specchio di un territorio unico e del know how dei numerosi produttori associati.

Un nuovo polo, dunque, da cui partire alla scoperta dell’intera denominazione e del vino rosso che, con grande consapevolezza, racconta della Maremma più autentica.

La zona di produzione si estende in tutto il Comune di Scansano (capitale della DOCG) e prosegue in parte dei comuni di Campagnatico, Grosseto, Magliano in Toscana, Manciano, Roccalbegna e Semproniano.

Il vitigno sangiovese, qui chiamato morellino, è presente da disciplinare di produzione per un minimo dell’85% e regala sfumature sempre nuove e mai banali grazie anche alla diversità delle zone di coltivazione. Il morellino è infatti un vitigno abituato a spaziare da terreni di origine vulcanica, ricchissimi in minerali e situati anche a 600 metri sul livello del mare, fino alla pianeggiante costa a prevalenza sabbiosa, sempre accarezzato dalle brezze marine.

Una meta che vale il viaggio per assaporare il fascino incontaminato del territorio, godere di scorci mozzafiato e apprezzare la magia dell’incontro tra la terra più selvaggia e il mare.

Ecco svelato il fattore X del Morellino di Scansano: un sangiovese che si affaccia sul mare, lo respira e lo restituisce con grande eleganza e freschezza nel bicchiere.

Non solo vino: l’inaugurazione dell’enoteca Rosso Morellino sarà anche occasione di presentazione del primo Totem VisitMorellino, creato da RAMA con l’obiettivo di promuovere il territorio e istituire un collegamento tra le diverse aree della denominazione e la costa. Uno strumento interattivo utile ai visitatori per viaggiare virtualmente nella Docg con l’aiuto di un assistente virtuale, attivo 24 ore al giorno, a cui rivolgere domande in merito alle diverse attività turistiche.

Il direttore del Consorzio, Alessio Durazzi, ha sottolineato l’importanza di combinare la promozione del vino con azioni di marketing territoriale per mettere in risalto proprio il suo legame con l’area specifica: “Attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, si desidera offrire strumenti diversificati per far conoscere la denominazione in modo trasversale, al fine di ampliare il pubblico degli amanti del Morellino e della Maremma Toscana”