Grosseto I ragazzi della Fondazione Il Sole Onlus desiderano rivolgere un caloroso ringraziamento alla popolazione di Grosseto per il sostegno e l’impegno dimostrati attraverso la destinazione del 5×1000.

“Grazie al prezioso contributo di 72.452 euro, potremmo proseguire il nostro sostegno alle persone più vulnerabili e in difficoltà, offrendo loro un aiuto concreto e tangibile nelle attività socioeducative che riguardano il Durante e il Dopo di Noi – dichiarano in una nota Marco Scandroglio e Roberto Marcucci, rispettivamente presidente e direttore della Fondazione Il Sole -. Inoltre, saremo in grado di realizzare progetti e programmi che migliorano la qualità della vita di numerose persone con disabilità garantendo loro e alle loro famiglie un futuro più sereno e dignitoso”.

Il presidente della Fondazione Il Sole Onlus, Marco Scandroglio, si è espresso in merito: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla popolazione di Grosseto per il suo supporto e solidarietà. Il contributo del cinque per mille che abbiamo ricevuto è una dimostrazione tangibile di come insieme possiamo fare la differenza nella vita di chi ha bisogno. Grazie a questo apporto, saremo in grado di estendere ulteriormente le nostre attività e raggiungere un maggior numero di persone disabili. È un onore per me presiedere una Fondazione che può contare su una comunità così generosa e solidale.”

Tiziana Tenuzzo, responsabile del Fundraising, dichiara: “Esprimo un ringraziamento sentito a tutta la città. Il 5×1000 è un sostegno fondamentale per la Fondazione il Sole e, insieme al progetto di responsabilità sociale ‘Aziende alla luce del sole’, ci consente di poter portare avanti le progettualità per il Durante e Dopo di Noi, dei ragazzi disabili della nostra struttura. Questa calorosa partecipazione rinnova lo slancio per la creazione di nuove campagne di raccolta fondi che sono sicura saranno accolte da tutta la città. La Fondazione Il Sole Onlus continuerà a lavorare con impegno e dedizione per perseguire la sua missione di crescita delle persone con disabilità. Il sostegno ricevuto dalla popolazione di Grosseto rappresenta un incoraggiamento e un motivo di orgoglio per tutti noi”.