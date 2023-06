Verso il Nuovo Cinema Marraccini: al via il percorso partecipativo

Grosseto. Il Comune di Grosseto e la cooperativa di comunità della Maremma “Le Vie” hanno presentato, in sala del Consiglio comunale, il percorso partecipativo Nuovo Cinema Marraccini, volto a dare una nuova vita all’ex cinema Marraccini.

L’iniziativa di partecipazione, promossa dal Comune di Grosseto e sviluppata dalla cooperativa “Le Vie”, si pone l’obiettivo di conferire all’ ex cinema Marraccini una nuova identità e definire le principali funzioni socio-culturali che ospiterà.

Il progetto

Il Nuovo Cinema Marraccini si propone di diventare un luogo di aggregazione e inclusione per la comunità della Maremma, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative e alla programmazione, permettendo ai cittadini di diventare protagonisti della vita sociale e culturale della città.

Durante l’incontro di presentazione, sono stati illustrati gli aspetti chiave dell’intera iniziativa e le fasi del percorso partecipativo. Il percorso è indirizzato verso qualsiasi tipo di personalità fisica e giuridica chiamate a partecipare attivamente, condividendo le proprie idee, proposte e suggerimenti per definire la nuova identità come contenitore multiculturale e multifunzionale, inclusivo e condiviso, fruibile dai cittadini, promuovendo il loro ruolo come protagonisti e custodi della città.

“La cooperativa ‘Le Vie’ e il Comune di Grosseto – spiega Pietro Ceciarini, presidente della cooperativa – credono fortemente nell’importanza della partecipazione e del coinvolgimento della comunità nella costruzione di spazi culturali inclusivi e stimolanti. Si tratta di un’opportunità per le persone di Grosseto di contribuire attivamente alla creazione di un luogo che risponda alle esigenze e agli interessi della comunità”.

L’obiettivo, in questa fase iniziale, è quello di selezionare almeno 50 persone, incluse rappresentanti di enti, associazioni, cooperative e società, per i primi 2 workshop di analisi. Nella seconda fase, saranno selezionati 30 partecipanti che avranno l’opportunità di prendere parte attiva al progetto di partecipazione per il Nuovo Cinema Marraccini.

“Si tratta del raggiungimento di un grande obiettivo ed, al tempo stesso, l’inizio di un percorso avvincente – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna di concerto con gli assessori Luca Agresti e Riccardo Ginanneschi e il presidente dell’Istituzione “Le Mura” Alessandro Capitani -. Un percorso che, attraverso un’iniziativa partecipativa, metterà sul tavolo della futura progettazione idee fresche ed all’altezza della nostra città che cresce.“