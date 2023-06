Cittadinanza onoraria ai Carabinieri: festa nelle vie del centro, arriva la Fanfara

Grosseto. Appuntamento martedì 11 luglio, nelle vie del centro storico di Grosseto, con l’esibizione della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

La manifestazione, che animerà le vie cittadine dalle 18.00 fino alle 20.00 con la musica solenne della banda dell’Arma e con la suggestiva sfilata a cavallo, si inserisce nel cartellone di eventi nato per celebrare il riconoscimento, da parte del Comune di Grosseto, della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.

“L’Arma dei Carabinieri rappresenta da sempre una delle Istituzioni più solide del Paese, un punto di riferimento per la tutela della legalità, per la prevenzione ed il contrasto alle criminalità di ogni specie, per la lotta ad ogni forma di terrorismo e corruzione di ogni genere – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Turismo Riccardo Megale – Queste sono soltanto alcune delle motivazioni che hanno spinto la nostra Amministrazione a conferirle la Cittadinanza Onoraria, riconoscendole il valore che merita”.