Allestimenti fieristici a Milano: creare uno stand che cattura l’attenzione

Gli eventi fieristici sono un’ottima occasione per poter fare “networking” dal vivo, ovvero, presentare i propri prodotti e servizi a tantissime persone. In poche parole, grazie a queste occasioni è possibile farsi conoscere da tante persone e consolidare la propria presenza all’interno del mercato. Tra l’altro, coloro che visitano le fiere vengono letteralmente bombardati da stimoli che li spingono a interessarsi ai vari stand che trovano all’interno dei padiglioni. Ovviamente per poter ottenere questo effetto è di cruciale importanza progettare al meglio il proprio stand, in modo da avere una comunicazione d’impatto ed efficiente.

Mostrare contenuti digitali

Al giorno d’oggi, la comunicazione si basa principalmente sui contenuti digitali, in particolar modo sui video. Pertanto, anche negli allestimenti Milano degli stand è cruciale l’utilizzo di immagini in movimento. Questo perché l’uso dei contenuti digitali rappresenta un’opportunità per catturare l’attenzione dei passanti e raccontare in modo più efficace l’azienda, nonché i prodotti e i servizi offerti e le novità. Per mostrare tali contenuti, è possibile utilizzare totem o colonnine porta monitor, schermi, oppure supporti porta tablet, che possono essere messi a disposizione dei visitatori per consentire loro di sfogliare una galleria digitale di immagini e video.

Curare l’illuminazione

Anche l’illuminazione svolge un ruolo importante nella progettazione di uno stand, in quanto crea un’atmosfera accattivante e mette in risalto i prodotti o le aree di maggiore interesse. Una corretta illuminazione può evidenziare le caratteristiche distintive dei prodotti, enfatizzarne la qualità e attirare l’occhio dei visitatori. Oltre alla scelta delle luci, però, è necessario prestare attenzione anche alla loro angolazione e intensità. È possibile, infatti, creare punti di illuminazione focalizzata, oppure giochi di luci e ombre.

Investire sul team

Il successo di uno stand fieristico dipende in larga misura dall’efficacia del team commerciale coinvolto. È bene creare un action plan ben definito, in cui vengono stabiliti compiti, responsabilità e tempi per tutto lo staff coinvolto nell’evento. Inoltre, è fondamentale informare e coinvolgere tutti i membri del team prima della fiera riguardo agli obiettivi e alle aspettative dell’evento. È anche importante fornire al team tutte le informazioni necessarie sulla fiera stessa, come il pubblico atteso, i concorrenti presenti e le opportunità di networking, in modo che possa prepararsi adeguatamente.

Valorizzare gli spazi

Per poter progettare al meglio il proprio stand è fondamentale, infine, prendere in considerazione anche il contesto in cui è collocato. Solo in questo modo è possibile scegliere in modo corretto il layout del proprio stand e valutare al meglio tutte le considerazioni sui vari punti d’accesso da cui le persone entreranno in contatto con lo stand. L’ubicazione di quest’ultimo è importante: conoscere la distanza dall’ingresso, il lato del padiglione in cui ci si trova, se si è nel corridoio principale oppure no, sono tutti elementi che giocano un ruolo importantissimo nella progettazione del proprio stand. In alcuni casi, tra l’altro, si può avere anche l’opportunità di sfruttare al meglio l’altezza. Ad esempio, il proprio logo e la relativa segnaletica possono essere valorizzati mediante la creazione di un arco o di una torre da posizionare in luoghi strategici al fine di richiamare l’attenzione dei passanti.