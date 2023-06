Brancamenta, il liquore alla menta dell’estate torna on air: ecco la nuova campagna di comunicazione!

L’estate è finalmente arrivata e, con essa, cresce la voglia di divertimento all’aria aperta, serate in compagnia e aperitivi in riva al mare: il tutto, è ovvio, rigorosamente in compagnia di qualcosa di fresco e dissetante da bere. Ed ecco che quando si parla di estate, e si è alla ricerca di nuovi e sorprendenti brividi di piacere, si pensa immediatamente a Brancamenta.

Nato per essere consumato in ogni occasione e stagione, infatti, il liquore alla menta di Fratelli Branca Distillerie riesce a portare l’estate in ogni momento dell’anno, ma quando il caldo arriva davvero allora Brancamenta diventa protagonista assoluto grazie alla sua capacità di trasmettere quel brivido di piacere intenso che il claim pubblicitario ci ha insegnato nel tempo: chi non ricorda lo spot accompagnato dalla voce che sussurra “Brrr…Brancamenta”?

Sfruttando a pieno la sua capacità di raccontare il brand attraverso le campagne pubblicitarie prodotte negli anni, anche quest’anno Brancamenta torna on air per l’estate con una nuova campagna di comunicazione omnichannel: da domenica 11 giugno, e per sette settimane, Brancamenta sarà protagonista di uno spot TV in grado di svelare nuovi inaspettati risvolti della sua anima fresca e misteriosa.

L’obiettivo, così come dichiarato dalla stessa azienda produttrice, è quello di trasmettere la genuinità e l’autenticità di Brancamenta, re indiscusso del bere ghiacciato, ma anche di mostrare il carattere distintivo del liquore alla menta in grado di risvegliare i sensi e di attrarre nuovi consumatori che sono alla ricerca di un drink fresco e versatile.

La campagna, studiata appositamente dall’agenzia Auge, unisce agli elementi cardine della scoperta, socialità e sensualità, uno storytelling che rivisita in chiave contemporanea alcune immagini cult degli spot storici di Brancamenta. Un viaggio immersivo e sensoriale, proprio come quello che riserva il liquore alla menta a chiunque decida di assaggiare le sue note intense e inconfondibili, che rimanda alla freschezza tipica del gusto pieno di menta piperita del Piemonte, che contraddistingue l’amaro, e celebra il brivido del bere ghiacciato, ripreso proprio dal celebre bicchiere che ha accompagnato tutta la sua storia.

La nuovissima campagna di Brancamenta prevede spot nel formato 30’’ e 15” e sarà on air sulle principali reti televisive generaliste, digitali e satellitari, e sul digital, Youtube, social e sito del Brand con contenuti ad hoc dedicati. Ad affiancare lo spot TV, poi, ci saranno altre cinque attività che riguardano le piattaforme digitali. Tante le novità in arrivo:

una campagna social per valorizzare la visibilità del nuovo concept creativo ed enfatizzare il potere rinfrescante attraverso l’hashtag di campagna #sentiilbrivido ;

per valorizzare la visibilità del nuovo concept creativo ed enfatizzare il potere rinfrescante attraverso l’hashtag di campagna ; un’attivazione con noti influencer che inviteranno i propri follower a testare tutte le note peculiari di Brancamenta che trovano la loro massima espressione nella bevuta rigorosamente ghiacciata;

con noti che inviteranno i propri follower a testare tutte le note peculiari di Brancamenta che trovano la loro massima espressione nella bevuta rigorosamente ghiacciata; una campagna di contextual planning sul portale www.meteo.it con creatività diversificate e originali in base alle condizioni meteo e ai momenti di consumo;

sul portale www.meteo.it con creatività diversificate e originali in base alle condizioni meteo e ai momenti di consumo; una campagna DOOH con il presidio delle grandi stazioni nel periodo estivo;

con il presidio delle grandi stazioni nel periodo estivo; una campagna di digital audio su Spotify per massimizzare la rilevanza cross-canale del nuovo messaggio di comunicazione e personalizzazione di pagine Playlist con formati impattanti display.

Brancamenta, con il suo gusto unico e inconfondibile, è quindi pronta ad accompagnarci in questa lunga estate alla ricerca di nuove emozioni e, soprattutto, di quel brivido di emozione intenso che solo lui sa dare.