Il gioco in Toscana, dai Medici agli smartphone

La Toscana è una regione ricchissima di storia e di antiche tradizioni, che ha avuto sempre un rapporto speciale con il gioco in tutte le sue forme e varianti. Il gioco, infatti, si è diffuso in Toscana tanto come semplice passatempo per le persone più comuni, che come sofisticata forma d’intrattenimento nelle corti più prestigiose del passato. Divertimento, e sfida sono stati elementi da sempre presenti nella cultura toscana. Nel corso dei secoli sono cambiati molto i modi di giocare e di sfidarsi, ma lo spirito resta sempre lo stesso.

La Famiglia dei Medici e il gioco nelle corti

Durante il Rinascimento in Toscana è salita al potere la celeberrima famiglia dei Medici. Dal XV secolo al XVIII secolo, questa casata è stata una dei principali protagonisti della storia del nostro Paese e di tutta l’Europa. I Medici non hanno goduto solo di grande potere politico, ma sono stati anche in grado di esercitare un’influenza immensa sull’arte e sulla cultura del Rinascimento. Le corti dei Medici a Firenze erano luoghi unici nel loro genere. Qui si potevano incontrare nobili, diplomatici, combattenti, grandi dame, cortigiane, maghi, intellettuali, filosofi e artisti d’ogni genere. La vita sociale delle corti era scandita da banchetti, balli, spettacoli e dal gioco. Carte e dadi erano un’occasione d’incontro speciale, non solo per sfidarsi, ma anche per intessere trame e stabilire le sorti politiche dei regni dell’epoca.

Il membro più noto della celebre casata dei Medici, Lorenzo de’ Medici, detto anche Lorenzo il Magnifico, dichiarava pubblicamente la sua passione per il gioco e diversi autori hanno scritto a riguardo. Partire a carte e a dadi non mancavano in sua presenza. Aveva creato lui stesso dei giochi di carte di sua fantasia e nelle sue poesie menzionava spesso giochi come il frusso e la bassetta.

Fonte: Pixabay Autore: GDJ

Il gioco, un elemento in continua evoluzione

Il gioco si è evoluto continuamente nel corso dei secoli. In particolare, l’evolvere della tecnologia ha influito molto sui mutamenti del gioco. Basti pensare a come la tecnica della stampa abbia influito sulla produzione di massa e la diffusione delle carte. Un tempo le carte venivano infatti disegnate e stampate manualmente. Migliorando i processi di stampa e la qualità della carta utilizzata come supporto, le carte sono diventate uno dei giochi più diffusi e popolari di sempre. In Toscana si sono diffuse le tradizionali carte toscane, caratterizzate da disegni molto definiti a figure intere e dall’uso dei quattro classici semi francesi (cuori, quadri o mattoni, fiori e picche).

L’evoluzione del gioco e l’avvento di internet

Si prevede che il gioco continuerà a mutare ancora, seguendo costantemente l’evoluzione della tecnologia e della società. Molto probabilmente la realtà virtuale e la realtà aumentata influenzeranno ulteriormente questo mutamento, portando il gioco su nuovi piani d’esperienza. C’è anche un’elevatissima probabilità che anche lo sviluppo di algoritmi sempre più sofisticati abbia una significativa influenza in questo campo. Tuttavia, in un modo o nell’altro il gioco rimarrà sempre un elemento vitale della cultura popolare toscana e italiana più in generale, continuando a coinvolgere, affascinare e a rappresentare un’occasione d’incontro unica per tante persone, in modo antico eppure sempre nuovo.

Fonte: Pixabay Autore: JESHOOTS-com