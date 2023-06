“Mi Manda Rai Tre” contro il mare, Confcommercio “Pronti a sostenere il Comune”

Grosseto Danno di immagine alla città di Follonica e alla Maremma prodotto dal programma televisivo ‘Mi manda Rai Tre’: Confcommercio Grosseto ribadisce la disponibilità ad affiancare l’amministrazione comunale follonichese in qualunque percorso legale intenda percorrere a tutela del territorio.

Il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, conferma quanto già anticipato dal direttore dell’associazione di categoria Gabriella Orlando a margine della conferenza stampa organizzata martedì scorso dal sindaco di Follonica, Andrea Benini, a seguito delle affermazioni divulgate dalla trasmissione televisiva ‘Mi manda Rai 3’ sulle presunte acque insalubri nel golfo follonichese e anche a Marina di Grosseto.

“Già martedì scorso – puntualizza Gennari – la nostra associazione era fisicamente presente accanto al Comune di Follonica che ha voluto invitarci alla conferenza stampa convocata per ripristinare la verità dopo i grossolani errori della tivvù di Stato. Ringraziamo il sindaco Benini per averci coinvolto sin da subito in una reazione alle notizie non corrette mandate in onda; reazione che siamo pronti a sostenere in qualunque sede come proprio in occasione della conferenza stampa ha avuto modo di annunciare il nostro direttore; dichiarazioni poi riprese e rilanciate nelle edizioni serali dei telegiornali locali. La Maremma gode di una altissima considerazione turistica che non può essere minata da ricostruzioni basate su informazioni parziali e storicamente datate”.

“Intervenendo alla conferenza stampa di martedì scorso – aggiunge il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando – ho avuto modo di sottolineare come talvolta alcuni servizi televisivi delle reti nazionali tendano più al sensazionalismo che non al racconto di fatti reali. In un vero reportage non si possono dimenticare elementi essenziali come quelli puntualmente descritti dal sindaco Benini afferenti agli interventi di bonifica che finalmente, dopo decenni, sono stati messi in campo. Né si possono omettere i dati dei campionamenti di un ente tecnico come Arpat. Già nella conferenza stampa della mattina e poi in una intervista, sempre di martedì, a TV9, ho espresso con convinzione la posizione di Confcommercio Grosseto: che è quella di stare accanto al Comune anche qualora voglia adire le vie legali contro la Rai”.