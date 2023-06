Controllo del vicinato: riunione formativa e di aggiornamento dei gruppi

Grosseto. Si è svolta giovedì 22 giugno, all’Hotel Granduca di Grosseto, la riunione formativa e di aggiornamento 2023 dei coordinatori e dei vice dei 21 gruppi del buon vicinato di Grosseto; questo incontro era valido ai fini dell’ottenimento del credito formativo dell’Associazione controllo del vicinato (Acdv).

Ha introdotto la serata il coordinatore comunale dei gruppi del controllo di vicinato di Grosseto città, l’avvocato Andrea Vasellini, che ha descritto le attività dei gruppi ed i progetti che questi sviluppano sul territorio.

Ache questa riunione di aggiornamento è stata diretta dal formatore nazionale dell’Acdv, il Colonnello Enzo Musardo, vicepresidente vicario dell’Acdv.

I coordinatori hanno seguito con grande attenzione il Colonnello Musardo, che ha toccato varie tematiche relative alle attività dei coordinatori e degli aderenti, soffermandosi in modo particolare sulle nuove direttive relative alla privacy e sulle corrette modalità da seguire nelle comunicazione sulle chat Whatsapp e nelle segnalazioni alle Forze dell’Ordine.

“Molto interessanti gli interventi formativi del Tenenete Colonnello Matteo Orefice, del Comando provinciale dei Carabinieri di Grosseto, e del funzionario della Polizia Municipale di Grosseto, l’Ispettore Emanuele Pontraldolfo, che intendiamo ringraziare per l’importante contributo conferito a questa riunione formativa – si legge in una nota degli organizzatori dell’incontro -. Tutti estremamente soddisfatti, quindi, dello stretto legame di amicizia che si è sviluppato all’interno dei gruppi di controllo del vicinato, che coinvolgono circa 1400 cittadini, e soprattutto della sinergia che la cabina di regia della Prefettura, diretta dal dottor Michele Bray, ha saputo creare tra i coordinatori e le Forze dell’Ordine. E’ stato quindi molto apprezzato l’ottimo risultato ottenuto del Protocollo d’Intesa, che l’amministrazione comunale di Grosseto, molto attenta alle segnalazioni del controllo del vicinato e sempre pronta ad interventi concreti, ha siglato con la Prefettura nel 2018″.

Erano presenti anche i fondatori dei gruppi del buon vicinato, sodalizi nati da un progetto redatto e promosso da parte dell’associazione Opificio delle Idee per Grosseto sin dal 2016, Barbara Bonari e Sergio Rubegni. A Rubegniè stato consegnato da parte dall’Acdv un attestato di merito per il costante impegno nello sviluppo del progetto del controllo del vicinato nel Comune e nella provincia di Grosseto e per il paziente lavoro svolto con le istituzioni locali.