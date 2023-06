Campo creativo e Piazza bella Piazza: due giornate per celebrare l’Emporio solidale

Grosseto. Due passi sul vicino argine del fiume Ombrone per ripartire dal contesto in cui si è inserito l’Emporio solidale di Grosseto, ad un anno dall’inaugurazione, per continuare a coinvolgere sempre più volontari, associazioni e attività a margine del progetto.

Domenica 25 giugno, l’associazione Cammini di Maremma ha organizzato, assieme alle realtà che formano il progetto Emporio, una passeggiata eco-solidale che si concluderà con un buffet offerto da Querce di Mamre e vuole, da un lato, far conoscere, promuovere e sostenere le attività dell’Emporio solidale e di Cammini di Maremma, e, dall’altro lato, inserirsi nel percorso di valorizzazione delle varie realtà del centro commerciale stesso, sperimentando anche la possibilità di creare un nuovo luogo di intrattenimento, rivolto a tutti.

Il programma continuerà con un piccolo buffet offerto dall’associazione Querce di Mamre, ci sarà modo e tempo di confrontarsi, candidarsi per aiutare i volontari e capire bene come partecipare attivamente a tutte le iniziative.

Giovedì 29 giugno, invece, appuntamento per la conferenza-ripartenza della Rete antidiscriminazione grossetana dalle 18, con la discussione e la promozione della Rete, nell’ottica di ampliare ulteriormente gli aderenti, con l’invito a sottoscrivere l’accordo rivolto in primis a coloro che sottoscrissero l’originario protocollo d’intesa, ma aperti all’incontro con altri soggetti sensibili ai temi trattati – a seguire buffet e visione del film “Margini” con Kansassiti.

Tutti questi eventi sono stati possibili grazie alla partecipazione al bando “Siete presente” del Cesvot e la successiva assegnazione dei fondi economici richiesti, che garantiranno la fruizione gratuita di tutti gli eventi del programma C/C Campo Creativo.

L’ingresso è sempre gratuito ed aperto a tutti.