L’icona del Crocifisso di San Damiano nella parrocchia di Santa Lucia: le prime iniziative

Grosseto. Una serie di incontri di preghiera e di riflessione sono in programma, fino a metà settembre, nella parrocchia di Santa Lucia, a Grosseto, nell’ambito della peregrinatio della copia del Crocifisso di san Damiano, che sta sostando nelle varie realtà francescane della Toscana.

I primi appuntamenti

Il primo appuntamento mercoledì 21 giugno, alle 21.15, nella chiesa di via Piradello: un percorso di arte e fede dinanzi al Crocifisso, a cura di Laura Viscardi, iconografa e teologa, e Claudio Gentili, teologo.

Il secondo, mercoledi 28 giugno, sempre alle 21.15: una serata di preghiera davanti al Crocifisso. L’icona è arrivata a Grosseto sabato scorso da Castiglione della Pescaia, dove ha sostato nei dieci giorni precedenti. Ad accoglierla una piccola rappresentanza della fraternità francescana locale e alcuni parrocchiani.

Introdotta in chiesa processionalmente e collocata su una struttura appositamente preparata, è stata al centro di un breve momento di preghiera. Intanto la sera prima, le realtà francescane del territorio diocesano si erano ritrovate a Castiglione della Pescaia per la veglia di preghiera con cui l’icona si è congedata da quella comunità. È stata l’occasione per contemplare il volto di quel Crocifisso risorto, che dal suo «trono» suscita in chi contempla la stessa domanda di Francesco d’Assisi otto secoli fa: «Signore, cosa vuoi che io faccia?».

Il Crocifisso di San Damiano resterà a Santa Lucia sino a metà settembre, quando, in occasione del triduo di preparazione alla festa delle stimmate di San Francesco (17 settembre) sarà trasferito nella omonima parrocchia cittadina. È dal gennaio 2020 che è in atto la peregrinatio del Crocifisso. Ha preso il via dal convento dei Cappuccini di Poppi (Arezzo), dove è presente una fraternità dell’Ordine francescano secolare, e da allora sta visitando le varie realtà di Ofs e Gifra (Gioventù Francescana) della Toscana, che desiderano camminare sulle orme di Francesco d’Assisi. “L’augurio – dicono dalla fraternità francescana – è di cogliere l’occasione di mettersi di fronte a Cristo crocifisso e risorto e da lì ripartire nella conversione del cuore”.