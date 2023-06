Superstizione in Italia: quali sono i numeri a cui gli italiani sono più legati e perché

In un mondo dove la matematica e la logica governano gran parte della nostra quotidianità, ci sono ancora angoli oscuri e affascinanti dove superstizione e mistero mantengono il loro potere. Da sempre, l’Italia, terra di scienziati e artisti, di logica e fantasia, mostra una particolare sensibilità verso il significato nascosto dei numeri. Questi non sono solo strumenti per contare o misurare, ma diventano simboli carichi di storia, di cultura, capaci di evocare fortuna o sventura.

Questa loro caratteristica la si vede in moltissimi aspetti della quotidianità, come nel caso delle migliori roulette presenti su questa pagina di time2play. Le puntate vengono fatte, il cuore batte mentre la pallina danza tra i numeri. Qui, molti giocatori non scelgono i loro numeri a caso. Invece, puntano su quei numeri che, secondo antiche superstizioni, possono portare fortuna. Ma quali sono i numeri a cui gli italiani sono più legati, e perché? Esploriamo insieme questo interessante mondo.

I numeri e i loro significati

Sono tantissimi i numeri che hanno un impatto importante nella nostra società. Iniziamo il nostro viaggio tra questi con il 13, che in molti Paesi è considerato sfortunato. Anche in Italia questo numero è spesso evitato, per esempio negli alberghi o negli ascensori. Questa superstizione risale ai tempi del cristianesimo primitivo. Durante l’Ultima Cena, infatti, erano presenti 13 individui: Gesù e i suoi 12 apostoli. Il 13esimo, Giuda, tradì Gesù, condannandolo alla crocifissione. Questo evento ha marchiato il numero 13 come presagio di sfortuna. C’è da dire, però, che non tutti in Italia lo vedono come un cattivo presagio. Nella regione della Sardegna, ad esempio, il 13 è visto come un numero portafortuna ed esistono moltissime persone che sono legate a questo numero, vuoi perché è il loro anno di nascita o semplicemente perché lo considerano un numero magico.

Poi c’è il 17, un numero particolarmente temuto dagli italiani, spesso associato al venerdì. Il 17 in numeri romani si scrive XVII, che può essere riorganizzato in “VIXI”, una parola latina che significa “ho vissuto”, ma che viene spesso interpretata come “sono morto”, data la sua frequente presenza sui monumenti funebri romani. Inoltre, la somma di 1 e 7 dà come risultato 8, un numero associato a Plutone, il dio romano della morte e dell’aldilà.

Il 7, al contrario, è visto come un numero fortunato in Italia e in molte altre culture. Questo numero ha un significato sacro in molte religioni, compreso il cristianesimo. Ci sono sette sacramenti, sette peccati capitali e sette virtù. Il mondo è stato creato in sette giorni secondo la Bibbia, quindi tutto ciò rende il 7 il simbolo della perfezione.

Anche il numero 3 in Italia è strettamente legato alla fortuna. Questo legame deriva in parte dal significato religioso del numero: la Santissima Trinità nel cristianesimo è composta da Padre, Figlio e Spirito Santo, quindi tre elementi di purezza e bontà. Esistono poi numerose espressioni popolari che utilizzano il numero 3, come “non c’è due senza tre”, suggerendo l’idea che le cose, buone o cattive, tendono a verificarsi in gruppi di tre.

I numeri fortunati nella roulette

Come accennato sopra, anche il mondo del gioco d’azzardo è composto da numeri gestiti dalla Dea Bendata che fanno felici oppure tristi gli appassionati. D’altronde, parliamo di un settore ricco di scaramanzia e numeri capaci di svoltare la vita di chiunque. Un esempio è il numero 13, come descritto sopra, diviso tra chi lo considera fortunato e chi, invece, preferisce non averci a che fare.

Non è un mistero che il numero 13 sia temuto dai più. Non solamente giocatori della roulette, ma anche sportivi, studenti universitari, star del cinema e viaggiatori. Nonostante ciò esistono moltissimi casi di persone che hanno vinto belle cifre proprio puntando su di lui.

Anche il numero 9 è molto legato ai giocatori della roulette. I giocatori più superstiziosi e amanti della cultura giapponese, tendono a evitarlo, in quanto la sua pronuncia ricorda la parola “tortura”, quindi come un numero da dover assolutamente non considerare.

Sempre nella cultura asiatica, però versante cinese, il numero meno amato è il 4. Anche in questo caso la pronuncia del numero ricorda un qualcosa di negativo: morte. Ecco spiegato perché molti giocatori evitano di puntarci, poiché potrebbe attirare tutta la negatività del mondo.

Il 3, come descritto nel precedente paragrafo, è considerato fortunato, al pari del numero 7 e del numero 8. Per i motivi citati sopra, mentre l’8 è simbolo di prosperità e buona sorte, quindi si pensa che giocandolo si riusciranno a raggiungere i propri obiettivi. A testimonianza della piccola superstizione che alberga in ciascuno di noi, le Olimpiadi cinesi ebbero inizio il giorno 08 08 del 2008 alle ore 8:08:08 in punto.