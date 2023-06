Contrasto alle truffe: arriva lo sportello per informazioni e assistenza

Grosseto. Uno sportello a cui rivolgersi se si è stati vittima di truffa, per avere consigli, supporto e assistenza, anche psicologica e un canale agevolato per presentare denuncia, grazie alla collaborazione dell’Arma dei Carabinieri.

È attivo allo sportello Punto Insieme di via Don Minzoni a Grosseto, nella sede del distretto socio sanitario, il punto informativo creato nell’ambito del progetto “Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”, promosso dal Ministero dell’Interno, realizzato grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine, dell’azienda Usl Toscana sud est e della società Simurg Ricerche.

Lo sportello

Lo sportello, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, può essere contattato anche telefonicamente, chiamando il numero 0564.483730. Gli operatori potranno indirizzare i cittadini interessati verso le diverse professionalità coinvolte, in modo da garantire tutto il supporto necessario, che può spaziare dal sostegno per presentare denuncia alla consulenza per avviare le pratiche risarcitorie, fino all’assistenza psicologica perché spesso, chi subisce una truffa, ha difficoltà a superare il trauma subito e talvolta prova vergogna nel denunciarlo.

Allo sportello sarà possibile avere un canale agevolato per presentare denuncia, presso i comandi dell’Arma dei Carabinieri. Chiaramente la denuncia potrà essere presentata a tutte le forze di polizia presenti sul territorio.

Con il progetto “Over to over” si è realizzata anche una campagna di monitoraggio e raccolta informazioni sulle tipologie di truffa più diffuse sul territorio: un’azione importante, perché la conoscenza del fenomeno permette di portare avanti iniziative di prevenzione mirate.

Maggiori informazioni sul sito www.coesoareagr.it.