Grosseto. Domani, sabato 17 giugno, Grosseto ricorda la tragedia di Braccagni, dello scorso 14 luglio.

In memoria delle vittime, alle 17.00 verrà inaugurata una targa commemorativa tra via Giusti e via Sauro (all’altezza del negozio Sampei caccia e pesca).

Saranno presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in rappresenta dell’amministrazione comunale, le autorità civili, militari e religiose, nonché i familiari e gli amici delle vittime scomparse.