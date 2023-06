Cyber censura: crescono i Paesi senza libertà di accesso a Internet

A dispetto della poderosa crescita digitale e dell’avanzare delle tecnologie innovative correlate, in diversi Paesi del mondo non è così semplice accedere ai mezzi d’informazione, soprattutto online. Dalla Russia alla Cina, passando per la Corea del Nord, sempre più governi stanno adottando rigide politiche di cyber censura, motivo per cui c’è sempre meno libertà su Internet.

I Paesi con più limitazioni online

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’accesso ai contenuti presenti in rete non è una cosa scontata, soprattutto in alcuni Paesi del mondo. Infatti, secondo un recente studio pubblicato dal centro di ricerca Comparitech e riportato dall’ANSA, rispetto allo scorso anno sono aumentate le limitazioni e le restrizioni in ben 27 Paesi.

Se l’Asia è il continente con la più grande concentrazione di Stati liberticidi – Cina e Corea del Nord su tutti -, negli altri continenti la situazione non è migliore. Tra applicazioni vietate, siti bloccati, Vpn proibite e programmi imposti, sono moltissimi i Paesi in cui la cyber censura è dilagante. Tra questi, Iran, Myanmar, Turkmenistan ed Emirati Arabi, ma anche Bielorussia, Egitto, Oman, Pakistan, Russia, Qatar, Siria, Thailandia, Cuba, Turchia, Venezuela e Uzbekistan.

Situazione leggermente migliore in Europa, dove nessun Paese ha bloccato l’accesso ai social network, nonostante alcune limitazioni in Bielorussia, Spagna, Turchia e Ucraina.

L’accesso alle informazioni nei Paesi con restrizioni

Nonostante la censura, sono moltissimi gli utenti che tentano (e riescono) ad aggirare le restrizioni online. Basti pensare che, sebbene il tasso di penetrazione di Internet in Asia – uno dei Paesi più liberticidi – sia solo del 64,1% (la media mondiale è di circa il 66%), questo continente ha la popolazione più numerosa di utenti Internet nel mondo (circa il 53%).

Ma come si fa ad accedere all’informazione nei Paesi che applicano la censura? Assodato il livello particolarmente restrittivo dei mezzi online e digitali, sono numerosi i mezzi tecnologici da poter utilizzare per provare a eludere le restrizioni. Tra proxy server e Vpn, app di messaggistica come Whatsapp o Facebook Messenger e server dedicati, i modi per accedere ai contenuti online esistono e sono molto usati.

Le Virtual private network, in particolare, dopo l’esplosione della guerra in Ucraina sono state molto usate per aggirare sia i limiti imposti alla Russia che quelli interni imposti dal Governo russo. Come spiegato su Punto Informatico, infatti, attraverso una Vpn è possibile instradare il traffico Internet attraverso un server remoto e nascondere così il proprio indirizzo IP, con la possibilità di modificare la propria posizione virtuale impostandola su quella di un altro Paese, evitando così le restrizioni. Una pratica molto usata, che consente anche di proteggere la propria connessione da alcuni tipi di hacking.

Il caso della Russia

Come anticipato, il blocco di siti e social network dopo l’invasione dell’Ucraina ha causato un boom di ricerche di Vpn tra i cittadini russi per aggirare le restrizioni. Tra il 24 febbraio e l’8 marzo del 2022, pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, sarebbero stati infatti quasi 6 milioni i download delle dieci principali app Vpn presenti negli store di Google e di Apple del Paese.

Inoltre, viste le limitazioni ai media indipendenti, l’Open Technology Fund, l’organizzazione no profit che mira a promuovere la libertà di espressione e a combattere la censura, sta da tempo pagando un gruppo di aziende statunitensi per fornire reti Vpn ai cittadini russi, consentendo così l’accesso a internet e all’informazione.