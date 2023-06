Tipi di scommesse bet sportive

Le scommesse sportive sono una delle forme di intrattenimento più popolari tra milioni di scommettitori in tutto il mondo. È possibile piazzare scommesse sportive online sul sito https://sportaza.com/it/ – per saperne di più sui diversi tipi di scommesse bet, leggete qui di seguito.

Prevedere un vincitore

Il modo più semplice per scommettere su un evento sportivo è quello di pronosticare il vincitore dell’evento. In questo caso, si seleziona la squadra o il concorrente che si pensa sarà più forte degli avversari nella partita o nella competizione in questione.

Previsione del punteggio

Prevedere il risultato di una particolare partita significa scommettere sul punteggio finale dell’incontro. Bisogna prevedere quanti gol o punti segnerà ogni squadra alla fine.

Scommettere sugli handicap

L’handicap è un meccanismo che consente di scommettere su una squadra che non ha un vantaggio. Si tratta di un’opzione di scommessa sportiva che significa che si deve scegliere la squadra che finirà più forte, anche se ha un handicap negativo. È necessario prevedere quanti gol o punti dovrà guadagnare la squadra favorita per ottenere una vincita significativa.

Totale scommesse

Le scommesse totali sono un modo di scommettere sul numero di gol, punti o altri indicatori rilevanti che una squadra di calcio, basket o hockey segnerà o vincerà in un determinato torneo. In questo caso, si deve pronosticare il numero totale di gol o punti che verranno segnati da entrambe le squadre o da una di esse.

Scommesse sui risultati

Sebbene non siano così comuni come le scommesse bet normali, le scommesse sui risultati sono una forma di scommessa più avanzata che prevede la selezione di un certo numero di risultati per una determinata carta o evento in un determinato gioco.

Scommesse

Le scommesse sul piazzamento sono un tipo di scommesse bet che chiede ai giocatori di prevedere l’ordine in cui finirà un torneo o ogni voce in classifica. Funziona se si sa quali squadre finiranno in quali posizioni.

Altri tipi di scommesse

Tutte le scommesse sportive si dividono in singole e multiple. Le scommesse a quote sono solo su 1 risultato. Sono il tipo di scommessa più semplice, in cui si deve pronosticare correttamente 1 evento per vincere. L’entità del premio è pari al prodotto della puntata e della quota.

Una scommessa express contiene più di un risultato. Una scommessa di questo tipo porta un premio, se lo scommettitore ha previsto correttamente ciascuno degli eventi inclusi nella scommessa. L’entità del premio è pari al prodotto della puntata e di tutte le quote.

Si possono distinguere anche le scommesse live. Tali scommesse vengono effettuate su partite che vengono trasmesse in diretta. Le scommesse live prevedono la possibilità di effettuare il cash out, che consente di restituire al saldo una parte dell’importo speso per la scommessa. Il cash out deve essere effettuato quando è probabile che la scommessa sia persa.

Suggerimenti per gli scommettitori

Quando piazzate le vostre scommesse bet, tenete presente quanto segue:

1. nelle scommesse sportive non esiste una vincita garantita. Tutti i risultati sono possibili e qualcosa può andare storto. Quindi, non cercate di investire troppo denaro nelle scommesse sportive e non rischiate mai il denaro vinto cercando di recuperare quello perso.

2. ricordate che scegliete la vostra squadra, non il vostro avversario personale. Scommettere per motivi puramente personali o per attaccamento emotivo può portare a errori nei pronostici.

3. ricercate statistiche e ottenere informazioni sulle percentuali di vittoria, sui risultati delle partite e su altri fattori importanti che possono influenzare l’esito della partita.

4. non dimenticate che le scommesse sportive sono prima di tutto intrattenimento. Non trasformatele in tutta la vostra vita e non lasciate che influenzino la vostra salute, le vostre finanze o la vostra vita personale.

Gli scommettitori che vogliono fare pronostici corretti sugli eventi sportivi devono imparare tutti i principali tipi di scommesse sportive, in modo da capire su cosa possono puntare e le probabilità di successo di ciascuno. I consigli di cui sopra vi aiuteranno a non cadere nelle trappole e a ottenere le migliori vincite per il vostro denaro.