In arrivo il Grosseto Pride: un’assemblea pubblica per costruire l’iniziativa

Grosseto. Lunedì 19 giugno, al circolo Arci Khorakhanè di Grosseto, è in programma un’assemblea pubblica per la costruzione del Grosseto Pride.

“Come Collettivə Autonomə Queer esprimiamo massima solidarietà alla famiglia di Giulia, dolorosamente assurta alla fama per essere uno dei tanti nomi dell’infinita lista di vittime del patriarcato – si legge in una nota degli organizzatori – .Un femminicidio ogni tre giorni, soggettività transgender picchiate dalla polizia, aggressioni sempre più frequenti. Sotto gli occhi di tuttə, un Paese ‘imbarbarito’ dalla violenza, tanto quanto sferzato dalla precarietà e dal dilagare della povertà, ‘curata’ da questo governo con l’abolizione del reddito di cittadinanza, per dirne una. Per non parlare delle prospettive sempre più lontane dall’essere realizzate di un Paese più inclusivo, meno classista, più egualitario. Non ultima la scelta del Governo di criminalizzare la Gpa”.

“In questo scenario sappiamo che è nostra responsabilità non restare con le mani in mano. Accogliamo e rilanciamo la mobilitazione lanciata a Milano dopo l’episodio di violenza poliziesca ai danni di una nostra sorella transgender e invitiamo tutte le associazioni e le forze sociali, politiche e sindacali e lə singolə sensibili ad un’assemblea pubblica al circolo Arci Khorakanè il giorno 19 giugno alle ore 21 – termina il comunicato –. Per la costruzione di una piattaforma e una giornata di mobilitazione comune sulle tematiche toccate dal nostro breve comunicato stampa”.