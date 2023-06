I vantaggi dei servoscala

I servoscala, anche noti come ascensori per disabili o piattaforme elevatrici, sono dispositivi progettati per consentire alle persone con mobilità ridotta di superare le barriere architettoniche e di accedere a edifici, rampe o scale.

I servoscale, quindi, sono un’importante soluzione per garantire l’inclusione delle persone con disabilità o con difficoltà motorie.

Nei prossimi paragrafi andremo a vedere da vicino come sono fatti i servoscala, quali sono le tipologie disponibili sul mercato e i relativi vantaggi.

Come sono fatti i servoscala?

I servoscala sono costituiti da una piattaforma o una seduta, su cui l’utente può salire con la sua sedia a rotelle o accompagnato da un assistente. Questa piattaforma viene sollevata o abbassata lungo una guida verticale o inclinata, a seconda della configurazione e delle necessità specifiche del servoscala.

Il movimento può essere controllato tramite pulsanti o telecomandi, rendendo l’utilizzo semplice e accessibile.

Questi dispositivi possono essere installati sia in spazi interni che esterni, e vengono utilizzati in vari contesti come edifici residenziali, uffici, negozi, strutture pubbliche e persino sui mezzi di trasporto pubblico. Consentono alle persone con disabilità di superare le barriere architettoniche verticali, come scale, gradini o dislivelli, e raggiungere aree altrimenti inaccessibili.

Tipologie di servoscala più conosciute

I servoscala possono essere di diversi tipi, a seconda delle esigenze specifiche dell’utente e dell’ambiente in cui devono essere installati.

Alcuni esempi comuni includono:

servoscala a piattaforma verticale : solleva verticalmente una piattaforma, consentendo alle persone in sedia a rotelle di superare dislivelli o raggiungere piani superiori senza dover utilizzare le scale.

: solleva verticalmente una piattaforma, consentendo alle persone in sedia a rotelle di superare dislivelli o raggiungere piani superiori senza dover utilizzare le scale. servoscala a piattaforma inclinata : segue una traiettoria inclinata, adattandosi alle scale o alle rampe esistenti. L’utente può salire sulla piattaforma e viene trasportato lungo la traiettoria inclinata in modo sicuro e controllato.

: segue una traiettoria inclinata, adattandosi alle scale o alle rampe esistenti. L’utente può salire sulla piattaforma e viene trasportato lungo la traiettoria inclinata in modo sicuro e controllato. servoscala per scale a chiocciola o curve: progettati per adattarsi a scale con forme complesse o curve. Possono essere personalizzati per seguire il percorso specifico della scala e consentire alle persone di superarle facilmente.

A prescindere dal modello scelto, l’installazione dei servoscala deve essere effettuata sempre da professionisti qualificati e in conformità con le norme di sicurezza locali. Questo perché è importante garantire la stabilità del mezzo.

Fondamentale, inoltre, la manutenzione regolare e l’ispezione minuziosa dei servoscala, per assicurarsi che siano sempre in buone condizioni di funzionamento.

Tutti i vantaggi dei servoscala

I servoscala offrono numerosi vantaggi sia alle persone con disabilità che alle strutture che li installano, ad esempio: