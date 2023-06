Alluvione in Emilia Romagna: raccolta straordinaria nella parrocchie della Diocesi

Grosseto. Nel fine settimana del 17 e 18 giugno la Chiesa di Grosseto si mobiliterà per le popolazioni dell’Emilia-Romagna duramente provate dall’alluvione delle scorse settimane. In quel fine settimana, infatti, in tutte le parrocchie le offerte che verranno raccolte durante le Messe prefestive e festive saranno devolute alla Caritas della diocesi di Forlì-Bertinoro, con cui la Diocesi di Grosseto ha stretto, in questo frangente, una sorta di “gemellaggio” anche a motivo del legame d’affetto che lega don Paolo Gentili, vicario generale della nostra diocesi, a al vescovo di Forlì-Bertinoro Monsignor Livio Corazza, conosciuto a Roma negli anni del comune impegno in Cei, dove Monsignor Corazza è stato responsabile di Caritas italiana per i rapporti con le Caritas europee.

La presidenza della Conferenza episcopale italiana, già nelle ore immediatamente successive al disastro, ha disposto un primo stanziamento di un milione di euro dai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica, per far fronte alle necessità della popolazione colpita dall’ondata di maltempo.

“A questo gesto vogliamo aggiungere quello della nostra Chiesa particolare – dichiara il vescovo Giovanni – per testimoniare vicinanza, affetto, stima, incoraggiamento alla laboriosa gente emilianoromagnola, che sta dimostrando una grandissima forza d’animo, ma che non va lasciata sola in questo momento tanto delicato sotto molti aspetti“.

Coloro che volessero contribuire con un’offerta possono utilizzare anche l’Iban IT93R0503414302000000007325 intestato a Diocesi di Grosseto; causale: offerta alluvione Emilia Romagna