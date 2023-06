​​Caratteristiche e meccaniche delle slots online più diffuse nel 2023

Le slot machine sono ancora di gran lunga il genere più popolare nell’industria dell’iGaming. Inoltre, è un genere che si evolve costantemente, in quanto vengono introdotte nuove meccaniche e caratteristiche con le nuove versioni. Nelle lobby di gioco di siti come https://5gringos.com/it/games/slots vengono aggiunti settimanalmente decine di nuovi titoli, per cui vale la pena di scoprire le caratteristiche più in voga per orientarsi meglio tra questi giochi.

MegaWays

Una delle meccaniche di slots online più in voga nel 2023 è MegaWays. Questa caratteristica ha un effetto così significativo sull’esperienza di gioco che la maggior parte dei giochi la include nel proprio nome. Questo rende anche più facile trovare le slot MegaWays nelle lobby, semplicemente guardando le anteprime dei giochi.

La funzione stessa viene utilizzata per espandere enormemente il numero di linee di pagamento su cui i giocatori possono abbinare le combinazioni. Nelle slot regolari, il numero di linee di puntata raramente supera i 25, mentre nelle MegaWays può raggiungere un numero quasi incredibile di 200.000. La meccanica può variare leggermente nei diversi giochi, ma in generale questo numero si ottiene dividendo i rulli esistenti e aggiungendo nuovi rulli alla griglia.

Il layout diventa molto complesso a causa dell’enorme numero di modi, ma la maggior parte delle slot machine moderne rende il monitoraggio dei risultati più intuitivo rispetto al passato. La funzione MegaWays è stata introdotta inizialmente un paio di anni fa, ma rimane ancora una delle meccaniche più desiderate e di tendenza nel settore: ogni versione che presenta MegaWays nel suo nome ottiene immediatamente una grande attenzione da parte dei giocatori.

Bobine per il tumbling

La seconda funzione estremamente desiderata di cui si può godere nelle moderne slots online si chiama Tumbling Reels. Questa meccanica è decisamente più semplice e intuitiva della precedente, ma non per questo meno divertente ed emozionante. Di solito non è inclusa nei nomi dei giochi, quindi potrebbe essere un po’ più difficile trovare slot machine di questo tipo.

La buona notizia è che questa meccanica è ancora molto richiesta, per cui i fornitori di software la aggiungono regolarmente ai loro titoli. L’idea alla base è molto semplice: dopo aver abbinato una combinazione su una delle piste di puntata, i simboli utilizzati in essa spariranno, facendo cadere i simboli sopra di loro. La meccanica è molto familiare agli appassionati del genere match-three e i vantaggi sono evidenti: può dare origine a catene di combinazioni enormi, con conseguenti vincite decenti.

Jackpot progressivi

L’ultima funzione delle slots online che è popolare nel 2023 è forse la più vecchia di questa lista. I jackpot progressivi risalgono al 2006, ma grazie alla loro natura, questa funzione rimane estremamente di tendenza ancora oggi. A differenza dei jackpot fissi, i montepremi progressivi sono quasi incredibilmente enormi e rari e la meccanica che li sostiene è molto più complessa.

L’idea di un jackpot progressivo sta nel contributo di tutti i giocatori. In sostanza, una piccola parte di ogni puntata effettuata nel gioco viene inviata al montepremi finché qualcuno non lo raggiunge. Le probabilità di vincita sono estremamente basse, quindi un jackpot progressivo può essere vinto solo una o due volte all’anno. Questo permette alla somma di diventare enorme: con alcune di queste slot, i montepremi superano i milioni di euro.

È interessante notare che i giochi più popolari in questa nicchia sono le vecchie slot machine. I giocatori tendono a sceglierle, perché i montepremi sono già enormi e questi titoli hanno già una reputazione positiva nella comunità. È più difficile che le nuove slot diventino abbastanza popolari da offrire montepremi significativi, ma ci sono alcune eccezioni. Ad esempio, la famosa serie Age of the Gods di Playtech offre un jackpot progressivo che viene condiviso tra tutte le slot della serie.