Al centro commerciale arriva l’eco-compattatore: dà punti Coop in cambio di bottiglie Pet

Grosseto. Un eco-compattatore per bottiglie in plastica Pet è stato inaugurato al centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto lunedì 12 giugno, in occasione dell’apertura del superstore Coop.

L’eco-compattatore

Il macchinario, gestito da Coripet, consente ai soci Coop di introdurre bottiglie (vuote, ma non schiacciate e con l’etichetta integra in modo che il codice a barre sia leggibile dalla macchina) e ricevere in cambio punti Coop. Ogni 100 bottiglie si ottengono 100 punti che saranno caricati direttamente sulla tessera del socio Coop e potranno essere usati per fare la spesa, partecipare alle raccolte a premi e sostenere i progetti di solidarietà della Cooperativa.

Per usare l’eco-compattatore si deve prima scaricare la App “Coripet” sullo smartphone, tramite Google Play o App Store, e registrare la propria tessera socio Unicoop Tirreno. L’operazione può essere fatta anche collegandosi al sito www.coripet.it. Le bottiglie conferite nell’eco-compattatore verranno riciclate, il Pet diventerà RPet e sarà impiegato per produrre nuove bottiglie.

“L’istallazione di questo nuovo punto di raccolta affianca un progetto già iniziato dall’amministrazione comunale – ha commentato l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli – ispirato ai buoni principi della raccolta differenziata e della sostenibilità ambientale. Perché utilizzare i raccoglitori Coripet? Per rispondere alle sfide poste dalla normativa europea, che prevede percentuali dal 77 al 90% del livello di raccolta di bottiglie entro il 2029, e perché, grazie all’uso di questi raccoglitori, sia i soggetti privati che gli enti pubblici possono attivare campagne che premiano le azioni virtuose dei cittadini (più conferisco, più punti guadagno)”.

All’inaugurazione della macchinario erano presenti Erika Vanelli, assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Loris Ferretti di Coripet, Andrea Antonini, Roberto Giomi, Matteo Dorelli e Alessandro Rossi di Unicoop Tirreno. (In foto l’assessore Vanelli e il responsabile del superstore Coop Antonini).