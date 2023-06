Humanitas: al via un percorso di crescita e ampliamento della base dei volontari

Grosseto. Giorni impegnativi per la Pubblica assistenza Humanitas di Roselle, Istia e Batignano. Ieri mattina, una delegazione di volontari ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede dell’organizzazione di volontariato La Farfalla, presso la sede della Fondazione Villa Elena Maria, nel parco di Villa Pizzetti, a Grosseto.

«Quella di ieri mattina è stata una tappa importante per dotare la città di una nuova struttura di servizio alle famiglie dei malati da parte dell’associazione La Farfalla che effettua cure palliative con un sistema che mette in relazione le diverse opportunità e i diversi luoghi della cura per i malati in fase clinica avanzata – commenta il presidente di Anpas Humanitas Christian Sensi – Noi siamo già da tempo a disposizione della La Farfalla e della cittadinanza per quanto riguarda i trasporti sanitari. Humanitas Grosseto, da parte sua, sta facendo ogni sforzo per crescere e avvicinare nuovi volontari. Proprio in questi giorni, infatti, dopo aver concretizzato la nostra prima missione in Romagna nell’ambito della colonna mobile della protezione civile della Toscana, stiamo svolgendo un corso di aggiornamento rivolto ai nostri volontari. Corso tenuto da alcuni soci di Anpas Humanitas che sono anche ex Vigili del Fuoco in pensione che, unitamente ai dipendenti dell’associazione esperti del soccorso, hanno deciso di mettere a disposizione degli altri volontari le loro competenze nelle tecniche di gestione degli interventi di protezione civile e soccorso sanitario. In modo particolare ieri hanno svolto esercitazioni con riferimento agli incidenti stradali e a quelli che vedono coinvolti mezzi di trasporto speciali».