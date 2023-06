Grosseto pazza per lo Street Food: oltre 20mila persone in due giorni sulle Mura

Grosseto. Grosseto impazzita per lo street food. Oltre 20mila persone in due giorni.

Sono questi i numeri da record della seconda edizione del Tts Street Food, l’evento che dal 9 all’11 giugno ha animato il Bastione Molino a vento, superando anche i numeri dell’edizione del 2018.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell’assessore Luca Agresti e del presidente dell’Istituzione Le Mura Alessandro Capitani, che si sono complimentati con Mela Srls che ha organizzato l’evento.

Già si parla dell’edizione 2024 del format più gustoso d’Italia, che trasformerà nuovamente il Bastione del Cassero senese nel più grande ristorante a cielo aperto della Toscana.

All’evento hanno partecipato 25 Street Chef provenienti da tutta Italia con dimostrazioni e show cooking per promuovere la cultura enogastronomica dei territori italiani e del saper mangiar bene, utilizzando esclusivamente ingredienti e prodotti provenienti dal loro territorio di appartenenza. L’offerta è stata più ricca e varia e tutta basata sulle tipicità regionali. Per i più golosi, non sono mancati i dolci ed era presente anche un’area dedicata alle bevande, che proporrà aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail; in esclusiva per il Tts Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriverà la birra firmata Landshuter Brauhaus: una eccellente birra Cruda non filtrata, da veri intenditori.

Tts – Street Food ha garantito anche tanto intrattenimento. Durante tutta la durata del festival si sono esibiti gli artisti del Circus Village: saltimbanchi, giocolieri, animatori, clown e mimi che hanno intrattenuto grandi e piccini con spettacoli circensi e fire shows. Ad arricchire di ulteriore colore l’atmosfera ci sono stati giochi di luce, e musica.