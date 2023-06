“Grosseto contro la guerra”: flash mob del Comitato per la pace

Grosseto. Martedì 13 giugno, alle 18, in piazza Stammati, si terrà il flash mob “Grosseto contro la guerra“, organizzato dal Comitato per la pace e il disarmo di Grosseto.

“Vogliamo richiamare l’attenzione sulla possibilità di scelte alternative alle armi, sul referendum popolare ‘Ripudia la guerra’, sulle raccolte firme che possono essere fatte in comune online e nei banchetti – spiega Clelia Formiconi, portavoce del Comitato per la pace e il disarmo di Grosseto -. Sopportiamo le scelte di papa Francesco: ‘Fermare la guerra si può’. Dare voce alla diplomazia con tavoli di pace.È la soluzione per fermare questa follia“.