Torna il memorial “Sorelle Meciani”: l’iniziativa dedicata alle vittime della mafia

Scansano (Grosseto). Sabato 10 giugno si terrà il memorial “Sorelle Meciani”, giunto alla seconda edizione.

Il memorial

Organizzato dall’Auser Odv di Scansano, in collaborazione con il Comune di Scansano, il memorial è dedicato alle sorelle Meciani, Dolores e Guglielma, che morirono il 10 giugno 1944 nel bombardamento di Scansano. Erano figlie di Bartolomeo Meciani, conduttore di diligenza. Le sorelle, che risiedevano a Roma per lavoro, erano tornate a Scansano nella primavera del 1944 per sfuggire ai bombardamenti sulla capitale. Quel giorno era prevista un’incursione aerea. Nonostante l’urgenza di mettersi al riparo, aiutarono ad evacuare i malati dell’ospedale. Risalite in casa per prendere il necessario e raggiungere i parenti già sfollati in campagna, una bomba cadde sul palazzo, di fronte all’ospedale, distruggendolo e uccidendole.

Il programma

Quest’anno la manifestazione vedrà alle 10.00 un primo momento importante nel Parco della Rimembranza di Scansano. In quella sede, verranno messi a dimora 9 alberi di melograno dedicati a 9 vittime della mafia. Le 9 persone includono Falcone e Borsellino e, insieme con intellettuali e servitori dello Stato, arrivano alla più piccola, Caterina Nencioni, bambina di appena 5 mesi, uccisa con la sorellina Nadia, nell’attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze, il 27 maggio 1993.

Nell’ambito del momento di ricordo, verranno liberati anche dei palloncini bianchi che porteranno in alto delle cartoline con la biografia delle 9 vittime della mafia e l’invito per chi le trovasse di farle avere all’Auser di Scansano in via A. Diaz 14 a Scansano.

Il memorial continuerà alle 11 nella sala convegni della Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, dove verranno consegnati i premi del memorial “Sorelle Meciani” e dove verrà svelato da Auser e Comune il piano per replicare l’iniziativa creando progressivamente “Giardini della legalità” in tutte le altre 8 frazioni del Comune, attività che vedrà il coinvolgimento delle varie Pro loco.

Alla manifestazione parteciperanno anche parenti delle vittime ricordate, associazioni (quali Libera e la Fondazione il Sole di Grosseto), autorità civili e militari.