“Isola del Giglio, l’isola dello sport”: un incontro con i Campioni del Mondo 2006

Isola del Giglio (Grosseto). Le emozioni del Mondiale del 2006 nelle parole di Marcello Lippi, Angelo Peruzzi e Giancarlo Abete, ma anche di altri protagonisti dello staff tecnico della Nazionale Campione del Mondo.

E’ l’evento ‘Isola del Giglio, l’isola dello sport’ organizzato dalla Consulting Sport Service Italia, in collaborazione con l’amministrazione comunale, che si svolgerà sabato 10 giugno alle 17.30 all’Hotel Bahamas di Giglio Porto. Tanti gli ospiti che interverranno durante l’evento che ha visto il supporto logistico della Francesca Pacella Events, sia del mondo del calcio, che del giornalismo che della cultura. A presentarlo la giornalista di Raisport Simona Rolandi.

“L’idea nasce dalla voglia di ripercorrere le magiche giornate che hanno accompagnato l‘Italia alla conquista del titolo mondiale – spiega Rossano Dolfi, titolare della Consulting Sport Service Italia -, ma lo vogliamo anche con chi è stato dietro alle quinte e che ha comunque lavorato affinché quell’avventura diventasse vincente. Da qui la presenza di Giancarlo Abete, che era il responsabile organizzativo, dopo anni al vertice della Figc, di Angelo Peruzzi, terzo portiere e vero uomo spogliatoio, il professor Enrico Castellacci, medico della Nazionale, Narciso Pezzotti, vice del Commissario Tecnico, Antonio Pagni, il fisioterapista cui erano affidati i muscoli degli Azzurri, Claudio Silvestri, lo chef azzurro, il responsabile della sicurezza della Nazionale, il prefetto Francesco Tagliente, il responsabile organizzativo della Nazionale Andrea Giovannini. Con loro avremo tanti altri ospiti, alcuni al seguito dell’Italia, altri che, invece, hanno vissuto quell’avventura in maniera diversa. Un evento che vedrà anche la presenza del presidente della Federcalcio di San Marino Marco Tura”.

Dolfi spiega perché il Giglio per questo evento. “Ci sembrava giusto puntare su un luogo dal grande fascino – sostiene – perché gli Azzurri sono un patrimonio nazionale, dalle grandi città ai borghi più remoti delle montagne, fino alle isole. Che cosa ha unito l’Italia più della Nazionale di calcio e dei suoi trionfi?”

Felice dell’evento il Sindaco Sergio Ortelli. “Ci è piaciuto che si sia pensato al Giglio – afferma il primo cittadino – e che lo si sia fatto nell’anno in cui si celebrano le piccole isole. Sono convinto che trascorreremo un pomeriggio piacevole di aneddoti e ricordi di un momento che ha fatto abbracciare tutti gli italiani e in cui le divisioni del Paese, di ogni genere, per qualche ora sono scomparse. Questa è la potenza del messaggio che porta con sé la Nazionale”.

Durante l’evento lo scultore di fama internazionale Mauro Vaccai donerà al Comune di Isola del Giglio una sua opera. L’evento, che è aperto al pubblico, avrà il supporto dell’Ussi, della Fondazione ‘Artemio Franchi’ e dell’Associazione Palio marinaro ‘Costanzo Basini’ di Isola del Giglio, oltre che il patrocinio della Figc. Saranno presenti anche i giovani calciatori della scuola calcio Misericordia di Giglio.

Gli ospiti

Questi gli ospiti che interverranno: Marcello Lippi (Ct Italia Campione del Mondo), Narciso Pezzotti (allenatore), Enrico Castellacci (medico della Nazionale Campione del Mondo), Antonio Pagni (fisioterapista), Giancarlo Abete (presidente della Lnd), Francesco Tagliente (Prefetto), Francesco Franchi (vicepresidente della Lnd e presidente della Onlus Artemio Franchi), Alberto Polverosi (giornalista), Cesare Moroni (fotografo ed editore), Giulio Halasz (direttore sportivo), Franco Morabito (giornalista, presidente regionale dell’Ussi), Mauro Vaccai (scultore), Carlo Vellutini (giornalista e scrittore), Andrea Giovannini (responsabile organizzativo), Claudio Silvestri (chef), Marco Tura (presidente della Federcalcio di San Marino), Andrea Nardoni (responsabile marketing della Federcalcio di San Marino), Francesco Grollo (cantante lirico), Massimiliano Martino (scrittore ed esperto di comunicazione).