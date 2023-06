Sport e solidarietà, torna Bicincittà: ecco come partecipare

Grosseto. Sabato 10 giugno sarà il giorno di Bicincittà a Grosseto.

Dopo il rinvio per maltempo, arriva il momento del classico evento di mobilità sostenibile e solidarietà targato Uisp. Ritrovo dalle 14.30 e partenza alle 15.30 dalla sede Uisp di viale Europa. La manifestazione, quest’anno associata a Bimbimbici e inserita nel giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, è organizzata in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile, Comune di Grosseto, Fondazione Villa Elena Maria, Fondazione Maruzza, Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, Associazione per il bambino in ospedale Grosseto.

Il percorso

La pedalata ecologista percorrerà via Emilia, via della Pace, via Aurelia Nord, via Trieste, piazza Marconi, via Mameli, viale Sonnino, via Ximenes, porta Corsica, via Manin, piazza Dante, con una breve sosta. Poi corso Carducci, piazza Monte dei Paschi, mura Medicee, con breve sosta al Bastione Maiano. E ancora via Amiata, piazza Caduti di Nassiriya, via Fossombroni, via Catalani, via Cesare Battisti, via Pergolesi, via Umberto Giordano, via Mascagni, pista ciclabile, via Grieg, via Scansanese, con sosta alla Conad. Ultima parte con via Olocausto, via Sterpeto, via Adda, via Lago di Varano, via lago di Garda, via Lago di Vico, via Lago d’Orta, via Senese, via Andorra, viale Europa: arrivo previsto alle 18.

Per informazioni, contattare la segreteria Uisp al numero 0564.417756.