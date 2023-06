Lo street food torna sulle Mura: nel weekend Grosseto diventa capitale del gusto

Grosseto. Dopo il grande successo ottenuto nel 2018, il tour targato Tts Food torna nel cuore di Grosseto: l’iniziativa è in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno, sul bastione Molino a vento (il Cinghialino) delle Mura medicee.

“Questa manifestazione è stata una novità introdotta dalla nostra amministrazione comunale per rivitalizzare le Mura medicee – dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La prima edizione è stata un successo, dato che ci sono state oltre 25mila presenze in tre giorni. Non si tratta solamente di un evento gastronomico, considerato che ci saranno anche allestimenti particolari sul bastione del Cinghialino. Nel prossimo weekend l’Italia arriva sul principale monumento di Grosseto con le sue specialità culinarie”.

“La rivitalizzazione delle Mura è stato uno dei primi obiettivi che si è data la nostra amministrazione già a partire dal 2016 – sottolinea Luca Agresti, assessore alle Mura medicee –. In questi anni abbiamo ottenuto risultati importanti, abbiamo riportato i grossetani a passeggio sul monumento principale della città, ma il nostro percorso è ancora lungo. Ci tengo anche a ringraziare l’opposizione: nell’ultimo Consiglio comunale i consiglieri di minoranza si sono astenuti durante le votazioni sulle iniziative sulla Mura e sul bilancio dell’Istituzione Le Mura. E’ un segno che anche loro percepiscono un’attenzione diversa da parte dell’amministrazione nei confronti del monumento”.

Il programma

Il cibo

All’evento sulle Mura parteciperanno 25 Street Chef provenienti da tutta Italia che organizzeranno dimostrazioni e show cooking per promuovere la cultura enogastronomica dei territori italiani e del saper mangiar bene, utilizzando esclusivamente ingredienti e prodotti provenienti dal loro territorio di appartenenza. L’offerta sarà tra la più ricca e varia: ci sarà spazio per le tipicità regionali, come le olive e i cremini ascolani, la focaccia di Altamura e il tipico caciocavallo impiccato. Dalla Sicilia arriveranno cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, “pane ca’ meusa” e stigghiole alla brace, mentre dall’Abruzzo i tipici arrosticini. Tra i prodotti pugliesi ci saranno le autentiche bombette di Cisternino cotte allo spiedo, la puccia artigianale farcita con verdure, polpo e burrata, panzerotti e focaccia barese home-made. Si potranno trovare poi truck con hamburger di angus, pasta, griglieria, ma anche polpette, supplì e degustazioni di pesce, con cuoppi di frittura, ma anche polpo arrosto. Immancabile sarà anche la pizza fritta farcita laziale, insieme ai celebri carciofi alla giudia.

Per gli amanti del cibo etnico, sarà possibile degustare prodotti tipici della cucina indiana, ma anche nachos, burritos e tacos messicani fino ad arrivare alla cucina spagnola e cinese. Per i più golosi, oltre ai già citati dolci siciliani, non mancheranno bombe e ciambelle calde, tiramisù espresso, paste sfornate e farcite al momento, sfogliatelle e maritozzi con la panna, cheesecake, sacher e brownies. Sarà presente anche un’area dedicata alle bevande, che proporrà aperitivi a base di prosecco, frutta e ottimi cocktail; in esclusiva per il TTS Food, dal più antico birrificio artigianale bavarese arriverà la birra firmata Landshuter Brauhaus: una eccellente birra Cruda non filtrata, da veri intenditori.

Gi spettacoli

Tts – Street Food non sarà solo degustazione di qualità, ma anche intrattenimento. Durante tutta la durata del festival saranno presenti gli artisti del Circus Village: saltimbanco, giocolieri, animatori, clown e mimi intratterranno grandi e bambini con spettacoli circensi e fire shows. Ad arricchire di ulteriore colore l’atmosfera ci saranno anche giochi di luce e musica, che renderanno le notti al bastione sicuramente suggestive.

“Dopo alcuni anni di stop dovuti alla pandemia, ritorna l’evento organizzato dalla più importante agenzia di street food italiana – spiega Alessandro Capitani, presidente dell’Istituzione Le Mura -. La prima edizione, nel 2018, è stata un successo clamoroso. Si tratta di un’iniziativa che coniuga divertimento e piacere del cibo, dato che ci saranno anche spettacoli e giochi di luce su tutto il Bastione. Inoltre, saranno installate delle balaustre in corten sui parapetti delle Mura per garantire la sicurezza dei partecipanti. L’offerta culinaria è di qualità assoluta: ci saranno non solo piatti italiani, ma anche specialità internazionali”.

“Lo street food sulle Mura è la prima iniziativa che si svolgerà questa estate nel centro storico di Grosseto – aggiunge Arturo Bernardini, dell’Istituzione Le Mura -. Un simile evento crea anche un importanti indotto ricettivo per le strutture ricettive, dato che la carovana dei partecipanti è particolarmente numerosa”.

Gli orari

L’ingresso sarà libero e totalmente gratuito. Gli stand saranno aperti dalle 17 di venerdì 9 fino alle 23.30 di domenica 11 giugno.