Centenario dell’Aeronautica Militare: tutti in piazza Dante con la “Notte Blu”

Grosseto. Continuano le celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Questa volta il 4° Stormo dà appuntamento a tutti sabato 10 giugno nel centro storico di Grosseto per la “Notte Blu”.

L’evento

La presentatrice Debora Capecchi condurrà una serata di esibizioni e musica dal vivo nella bellissima piazza Dante, con stand espositivi e un velivolo F-104 in mostra statica che faranno da cornice ad un evento che coinvolgerà anche i bambini che già dalle 17.30 potranno divertirsi con i giochi di Ludobus, con i simulatori di volo di Celestino e di Volandia e con il Ru-Umorista Alberto Caiazza.

Rappresentazioni teatrali, comici e musicisti animeranno il centro della città per festeggiare insieme i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Dalle 21, sul palco le esibizioni di Francis Jupiter e dei “Riforma”.

Come tutti gli eventi legati al centenario della Forza Armata, anche la “Notte Blu” rientra nel progetto benefico “Un dono dal cielo per Airc“, fondazione impegnata a sostenere la ricerca sul cancro in Italia da oltre 50 anni. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di strumentazioni altamente tecnologiche e di ultima generazione per Ifom, Istituto di oncologia molecolare di Airc.

L’evento è stato interamente finanziato dagli sponsor. Come tutti gli eventi organizzati dal 4° Stormo per celebrare il centenario, anche il concerto sarà realizzato grazie agli sponsor Generali Assicurazioni – Agenzia Ceccarini, Seam, Conad Clodia Commerciale, Elettromeccanica Moderna, Grosseto Edilizia, Consorzio Morellino Scansano, Arillo in Terrabianca Srl, WeUnit Group, Toyota Scotti 2.0, Brandini auto, Nissolino Corsi, C.R. General Works Srl, Cooperativa Santa Barbara, Sift, Bmc Switzerland AG, Uscita di Sicurezza, Selint, Fattoria Mantellassi, Miller Italia Srl, Chimica Edile, QN La Nazione.