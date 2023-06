“Grintosa”: ecco la passeggiata in bici per valorizzare le piste ciclabili

Grosseto. Finalmente è arrivato il giorno della Strapedalata maremmana: domenica 4 giugno a Grosseto c’è “GRintosa“, la passeggiata in bici organizzata dal Comune di Grosseto, con l’assessorato al turismo, per valorizzare il patrimonio di piste ciclabili che rendono la città “a misura di pedale”.

La manifestazione

“GRintosa” non è una gara ciclistica, ma l’occasione per una grande partecipazione collettiva aperta a tutti: bambini, genitori, nonni, amici che domenica 4 giugno si ritroveranno per pedalare in un percorso dedicato a chi ama la bici, la natura, lo stare insieme, il piacere di vivere un territorio unico come il nostro, in modo sostenibile e divertente.

Cosa serve per partecipare a “GRintosa”? Solo una bicicletta e la voglia di trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del divertimento. L’edizione 2023 prevede il tour da Grosseto a Batignano passando per Roselle e percorrendo una delle vie più belle e suggestive del territorio immersa nella natura e nel paesaggio maremmano in fiore.

A fare da apripista e animatore ci sarà il Conte Max Massimiliano Venturacci, che con i suoi personaggi, la sua allegria e la sua musica accompagnerà il gruppo dei ciclisti “grintosi” per tutta la giornata.

“GRintosa” è realizzata grazie a Marathon Bike Grosseto, Uisp Grosseto e Ati Batignano.

“Il territorio del Comune di Grosseto, per caratteristiche paesaggistiche, ambientali e climatiche, è ideale per attività sportive legate al ciclismo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale –. L’evento è pensato soprattutto per le famiglie e rappresenta un’occasione per avvicinare la città e Batignano. Allo stesso tempo sarà un’opportunità per promuovere e valorizzare la nostra zona, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile“.

Il programma

Ecco il programma: ritrovo alle 10.00 a Grosseto, in via Senese, nel parcheggio davanti all’ospedale Misericordia proprio all’inizio della pista ciclabile; sarà sufficiente presentarsi con la propria bicicletta; i primi 400 che si iscriveranno sul sito www.grintosagr.it riceveranno in omaggio un simpaticissimo cappellino ricordo dell’evento. La partenza è prevista per le 10.30, quando tutto il gruppo dei cliclisti “grintosi” si sarà formato; l’arrivo al campo sportivo di Batignano è previsto per le 12.00. Qui, sistemate le bici, la Polisportiva Batignano ha organizzato un punto ristoro dove i “grintosi” potranno acquistare panini di ogni tipo, crepes, bevande, caffè per un pic-nic all’aria aperta. (In alternativa i ciclisti potranno portare da casa il pranzo al sacco). Fino alle 15.00 il Conte Max Massimiliano Venturacci intratterrà tutti con musica e stornelli, poi alle 15.00 il gruppo ripartirà da Batignano con direzione Grosseto, dove è previsto l’arrivo intorno alle 16.30. Un furgone di rifornimento accompagnerà la strapedalata per ogni esigenza dei ciclisti.