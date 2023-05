Turismo: numeri in ripresa anche per Firenze

Da Ponte Vecchio alla Galleria degli Uffizi e dal Duomo a Palazzo Pitti: Firenze è culla di arte, di storia e di bellezze tutte concentrate in una città che attualmente sta registrando una ripresa importante del turismo.

Un’altra delle mete più visitate e che ogni anno richiama a sé turisti provenienti da tutto il mondo è la basilica di Santa Maria Novella, risalente al XV secolo. È caratterizzata da una splendida facciata in marmi bianchi e verdi e al cui interno si ritrovano, tra le altre opere, la Trinità di Masaccio e il Crocifisso di Giotto.

Dal Duomo a Ponte Vecchio: cosa visitare a Firenze

Decidere quale possa essere la prima tappa ida visitare in una città come Firenze non è semplice, ma di sicuro non si sbaglierà in ogni caso: ad esempio, si può partire proprio dal Duomo, quarta chiesa per grandezza in Europa e il cui nome completo è Cattedrale di Santa Maria del Fiore. La cupola del Brunelleschi è uno degli elementi che spicca per notorietà e bellezza, con la sua copertura in muratura e l’oro della sfera in cima. All’interno, non mancano gli affreschi realizzati da Vasari e Zuccari. Nella chiesa vera e propria, nonostante i dipinti e le opere note come il ritratto di Dante Alighieri, a colpire è la semplicità voluta dai costruttori, a richiamare più la spiritualità che l’opulenza.

Un altro elemento iconico, a pochi passi dal Duomo e ben visibile anche da lontano, è di certo il campanile di Giotto, ben 85 metri e 400 scalini per ammirarlo sia da fuori che dall’interno, affacciandosi al fine di abbracciare l’intera città di Firenze con lo sguardo. Gotico e caratterizzato da marmi bianchi e rossi a contrasto, questo campanile rappresenta in pieno l’arte gotica fiorentina.

Attraversa l’Arno ed è costellato da gioiellerie esclusive, pur mantenendo il fascino e il romanticismo delle epoche romana ed etrusca: è il Ponte Vecchio, che custodisce ancora, lungo il suo cammino, una meridiana e la torre dei Mannelli.

I luoghi imperdibili

Per visitare la Galleria degli Uffizi occorre avere il giusto tempo a disposizione, perché di cose da ammirare ce ne sono tantissime. Volendo citare solo alcune tra le opere più celebri, si possono nominare ad esempio La primavera e la Nascita di Venere di Botticelli, la Madonna del Cardellino di Raffaello, la Medusa di Caravaggio, il Tondo Doni di Michelangelo e la Madonna di Ognissanti di Giotto.

Nella famosa piazza della Signoria di Firenze sorgono la fontana del Nettuno, la Loggia dei Lanzi e la statua equestre di Cosimo I De’ Medici, ma soprattutto si erge Palazzo Vecchio, che non solo ospita uffici comunali, ma anche sale dedicate alle opere di Donatello e Michelangelo.

Infine, non può mancare una visita a Palazzo Pitti dove vi sono numerosi musei come quelli della moda e del costume, degli argenti, delle orcellane, di arte moderna e soprattutto gli appartamenti reali tutti da scoprire. Accanto, sorge l’incantevole Giardino di Boboli, 45mila metri quadri di verde dove troneggia anche la Vasca di Nettuno, la Fontana dell’Oceano e da cui si gode anche di una vista esclusiva sulla città.