Ripartono i centri estivi dei Condor: ecco come partecipare

Grosseto. Ripartono dal 12 giugno all’8 settembre i centri estivi targati Condor Grosseto, in collaborazione con il Comune di Campagnatico, la parrocchia Madonna di Lourdes e il Comitato Festeggiamenti, che quest’anno aderisce all’Educamp del Coni. Nove settimane in cui i bambini, dai 5 ai 14 anni, potranno provare diverse attività sportive, nell’impianto polivalente di Arcille, fare attività ludica e giochi di gruppo e andare in gita al mare, una volta a settimana, a Marina di Grosseto, con ombrelloni gratuiti a disposizione per i bambini, grazie alla collaborazione della parrocchia Madonna di Lourdes.

Le attività

Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30, o per chi vorrà prolungare fino alle 16.30 (con un minimo di otto partecipanti), e il pranzo è incluso. Nella prima parte della giornata spazio alle attività sportive: calcio, flag e football americano, equitazione, basket, tiro con l’arco e fionda, pallavolo, ping pong, pugilato, cheerleadin e golf. Nella seconda parte spazio, invece, alle attività dedicate al gioco, come la caccia al tesoro, il tiro alla fune, la corsa con i sacchi, l’angolo dei travestimenti, il tappeto elastico, il biliardino, i giochi da tavolo, il mimalibro, ma anche attività didattiche e ludiche fatte in collaborazione con associazioni e soggetti del territorio, come la creazione di un orto con piante aromatiche, l’educazione stradale e sanitaria e, per chi vuole, anche un momento dedicato ai compiti per le vacanze con il potenziamento, in particolare, della lingua inglese.

Le date

Sono nove le settimane in programma tra le quali scegliere: si comincia lunedì 12 giugno fino a venerdì 16 giugno, poi dal 19 al 23 giugno, dal 26 al 30 giugno, dal 3 al 7 luglio, dal 10 al 14, dal 17 al 21 e dal 24 al 28 luglio. Le ultime due settimane si svolgeranno dal 28 agosto al primo settembre e dal 4 all’8 settembre. Nelle prime due settimane, dal 12 giugno al 30 giugno, sarà garantito a chi ne farà richiesta il trasporto da Campagnatico ad Arcille, e viceversa, grazie alla collaborazione con il Comune di Campagnatico che metterà a disposizione gratuitamente una navetta.

Per partecipare, essendo un Educamp del Coni, è richiesto il certificato medico a tutti i bambini dai 6 anni compiuti. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo condorgrosseto@gmail.com oppure chiamare o inviare un messaggio Whatsapp al numero 379.1636735 (Maira).