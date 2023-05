“Melograno di vita”: una pianta in memoria delle stragi dei migranti

Grosseto. Trova realizzazione anche a Grosseto l’appello che “Donne insieme per la Pace”, Anpi, Arci, Cgil e Legambiente Toscana hanno promosso in queste settimane insieme ai Comuni della Toscana.

Come già curato in altre città, anche nel capoluogo maremmano verrà dunque rinnovato l’invito a piantare un melograno, riconosciuto quale simbolo di vita, attraverso la breve cerimonia che avverrà al parco pubblico di via Giotto, nei pressi della casetta dell’acqua, a partire dalle 16.30 di giovedì primo giugno.

Tra i Comuni che hanno già sposato l’iniziativa sono da ricordare Firenze, Prato, Sesto Fiorentino, Orbetello, Pistoia, Livorno, Bagno a Ripoli, Empoli, Viareggio, Barberino val d’Elsa, Tavarnelle val di Pesa, Rosignano, Castagneto Carducci, Campiglia Marittima, Collesalvetti, Capannoli, Massa, Pontassieve.

Per l’iniziativa di piantumazione del melograno, nel caso di Grosseto, è stata scelta la data del primo giugno, vigilia della Festa della Repubblica, proprio in ragione del significato che ha il lavoro nel primo articolo della Costituzione, finalizzato ad una prospettiva di vita migliore e piena per tutte e per tutti.

Cristiana Duetti, segretaria dello Spi-Cgil di Grosseto, dichiara: “Ormai sono decenni che il Mediterraneo è luogo di tragedie per migliaia di persone che fuggono dai loro Paesi di origine con la speranza di avere una vita migliore per sé e per i propri figli. Oltretutto, coloro che riescono a raggiungere le coste europee sono costretti a vivere in centri in cui spesso viene messa a rischio la loro dignità umana. Questa piantumazione vuole essere un piccolo monito a tutti noi e alle nostre coscienze”.

Simone Ferretti, presidente dell’Arci Grosseto, commenta: “Un melograno, un piccolo simbolo che vuole avere un grande valore, quello della solidarietà e dei diritti. Oggi il Mediterraneo e sempre più, purtroppo, un mare di morte, rendiamo la vita ai nostri parchi con una pianta che vuole parlare di speranza e far riflettere su come altre politiche collegate all’accoglienza possano essere possibili”.

Angelo Gentili, coordinatore di Legambiente e Festambiente Grosseto, aggiunge: “Legambiente Toscana, come ricordato da Fausto Ferruzza, partecipa con entusiasmo a questa bellissima iniziativa ‘Melograno per la vita’, perché è parte essenziale del nostro compito statutario. Tra le ragioni per le quali avvengono queste grandi migrazioni ci sono guerre e crisi climatica, siamo quindi consapevoli che solo insieme alla società civile e alle istituzioni riusciremo ad affrontare questo fenomeno“.

Daniela Castiglione, presidente della sezione dell’Anpi “Carla Nespolo”, sottolinea: “Antifascismo ed antirazzismo sono due elementi fondanti dell’impegno dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia. Decenni di propaganda non possono e non devono cancellare il tema dell’umanità. I flussi migratori rappresentano una questione strutturale che non può essere trattata come un’emergenza oppure un problema per la sicurezza, dando per scontato che chi fugge dalla propria terra, magari perché vittima di guerre o miseria, sia un potenziale criminale e non debba quindi avere diritto ad un futuro, una vita felice per sé ed i propri cari nonché l’aspirazione ad un lavoro onesto e dignitoso. La nostra Carta costituzionale, nata dalla Resistenza, rappresenta in questo il nostro faro valoriale. Piantare simbolicamente un melograno, proprio alla vigilia del 2 giugno, festa per una democrazia ritrovata, diviene pertanto un invito a realizzare, insieme, un’unità d’intenti in grado di esigere giustizia sociale e la fine di ogni sfruttamento”.

La lettera

Di seguito il testo della lettera aperta inviata al presidente di Anci Toscana e inoltrata ai sindaci dei Comuni della regione:

“Un Comune, un giardino, l’albero della vita.

Il primo maggio piantiamo un melograno per non dimenticare l’orrore di chi ha perso la vita per migrare.

Quello che è successo a Steccato di Cutro è umanamente incomprensibile e inaccettabile.

Ogni giorno affiorano corpi senza vita, molti bambini/e, che si aggiungono alle vittime accertate e ai molti ancora dispersi per il naufragio di un peschereccio con a bordo migranti avvenuto a pochi metri dalla riva.

Le dinamiche esatte dei fatti saranno accertate da chi di competenza.

Ma quei corpi, senza vita, tanti ancora inabissati, il dolore dei sopravvissuti chiedono rispetto, verità e giustizia.

Lo chiedono tutte le vittime nel Mediterraneo trasformato in un cimitero marino e quelle morte in altre rotte ove freddo, tempeste, siccità non fermano la speranza di una salvezza. Salvezza che solo ‘forse’ si realizzerà. Un forse che è più forte della certezza di un’esistenza in un luogo di guerra, di fame, di rischio ambientale.

Di fronte a tanto strazio, non possiamo rimanere indifferenti. Il male non è solo di chi lo commette, ma anche di chi rimane inerte, non fa nulla per impedirlo.

Vogliamo esprimere solidarietà, vicinanza e impegno di accoglienza diffusa e umana.

Come società civile e con il coinvolgimento delle comunità straniere chiediamo ai Comuni della Toscana che da sempre sono in prima fila per i diritti umani, tramite l’Anci Toscana, di onorare le vittime dell’immigrazione per non dimenticare e per far sì che simili dolori non si ripetano più.

Vogliamo piantare, in occasione del primo maggio, in un giardino di ogni Comune, un melograno e deporre accanto una lapide con scritto: ‘Sono nato in memoria delle tante vite perse nella speranza di un futuro migliore. Basta morti durante le migrazioni’.

Un gesto simbolico affinché sia scongiurato che altre innocenti vite si spezzino.

Un’occasione di pensieri e parole comuni, di fratellanza e sorellanza e di impegno delle istituzioni per affermare il valore supremo della vita”.

Nella foto: la cerimonia che si è svolta ad Orbetello