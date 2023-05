Assemblea dell’Anpi: confermato il gruppo dirigente, approvate le future attività

Lunedì 26 maggio si è svolta, nel salone della Cgil di Grosseto, l’assemblea annuale della sezione Anpi “Elvio Palazzoli” di Grosseto. Hanno partecipato, oltre agli iscritti, alcune forze politiche (Partito Democratico, Pci, Prc, Grosseto Città Aperta, Sinistra Italiana) e la stessa Cgil.

Il dibattito

“Il dibattito si è incentrato sulla ‘Grande alleanza democratica ed antifascista’ proposta dall’Anpi nazionale attraverso i deliberati del congresso dello scorso anno, nonchè sulle problematiche nazionali e locali legate ai propositi governativi di presidenzialismo/premierato forte e comunali (vedi via Almirante) – si legge in una nota dell’Anpi -. L’assemblea si è conclusa con l’approvazione del documento politico di indirizzo per la futura attività e la conferma del gruppo dirigente uscente”.