Bilancio Seam, Ilca: “Contrari a ripartizione degli utili, doniamo nostro dividendo ai grossetani”

Grosseto. Si è riunita questa mattina, nella sede di via Orcagna a Grosseto, l’assemblea dei soci di Seam Spa (società di gestione dell’aeroporto civile della Maremma), convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2022.

In qualità di socio, llca Srlu intende illustrare le ragioni che l’hanno indotta a esprimere voto contrario alla ripartizione degli utili fra i soci.

“Il positivo utile di esercizio pari a 363.358,00 euro, pur essendo in prevalenza determinato da una efficace gestione dello scalo che ha portato a Grosseto eventi di caratura internazionale, quale la presentazione di un nuovo modello della casa automobilistica Skoda, è stato tuttavia alimentato anche da rilevanti contributi pubblici la cui natura non può, per Ilca Srlu, essere sottaciuta – si legge in una nota di Ilca –. Nelle casse di Seam Spa sono entrati 80.415 euro erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza del cosiddetto ’Decreto ristori’ (provvedimento di assegnazione del contributo art.1. commi 715-719 Iegge 178/2020 ai sensi del decreto interrninistenale attuativo n.474 del 29.11.2021) varato per il sostegno alle imprese messe in difficoltà dal Covid 19. A tali risorse devono inoltre aggiungersi 26.347,12 euro concessi dal Comune di Grosseto in virtù del Protocollo di intesa siglato con lo stesso il 23 novembre 2020 per finalità di promozione turistica del territorio. Si tratta, dunque, di un totale di 106.762,12 euro di fondi pubblici corrispondenti a circa il 30% dell‘utile di esercizio registrato”.

“In prima Istanza, dunque, Ilca Srlu non ha ritenuto corretto approvare la distribuzione ai soci del dividendo determinatosi al netto delle parti vincolate dell’utile di esercizio, pari a 80.504 euro, in quanto costituito anche da risorse pubbliche concesse a Seam Spa per il perseguimento di finalità e obiettivi societari. Tra l’altro si ha modo di notare come l’ammontare del dividendo sia quasi del tutto sovrapponibile, neIl’entità, al contributo Covid 19 concesso dallo Stato – prosegue il comunicato -. Non meno importanti sono state le considerazioni relative aIl’immediato futuro dell’aeroporto civile della Maremma. Si è infatti appreso che le attività dello stesso saranno sostanzialmente sospese nel periodo ottobre 2023 — maggio 2024 causa lavori programmati di rifacimento della pista. La sospensione forzata delle attività, o comunque la loro sensibilissima riduzione, potrebbero ragionevolmente esporre la società a un calo di fatturato e quindi a una possibile necessità finanziaria per la quale il dividendo che si è deciso di distribuire ai soci si sarebbe potuto rilevare molto utile. Inoltre, i fondi che si è deciso di ripartire non potranno più essere destinati a futuri investimenti eventualmente necessari per l’ulteriore sviluppo dell’aeroporto come, ad esempio, possibili aumenti di sedime”.

“Alla Iuce di quanto esposto, dopo aver argomentato e manifestato la nostra decisa contrarietà, non possiamo far altro che prendere atto della volontà della maggioranza dei soci di Seam Spa di non trattenere nella società parte dell’utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e al contempo comunichiamo che la quota- parte di spettanza di IIca Srlu (circa 28mila euro) – termina la nota – sarà restituita ai cittadini di Grosseto donandola Ioro a mezzo bonifica a favore del Comune previo disbrigo delle pratiche necessarie”.