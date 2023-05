“#FiumeOmbrone”: al via la campagna di sensibilizzazione della Protezione Civile

Grosseto. Questa mattina, la sala del Consiglio comunale ha ospitato la presentazione della nuova campagna di sensibilizzazione, studiata dal servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto, nata per sensibilizzare ed informare la cittadinanza, nonché promuovere una buona condotta, in caso di rischio di esondazione del fiume Ombrone.

A tale scopo, il servizio di Protezione Civile Comunale ha realizzato, grazie all’aiuto dell’operatore economico esperto in materia di grafica e comunicazione CTP2000 di Grosseto, del materiale informativo cartaceo e web.

L’opuscolo

L’opuscolo, presente su tutti i canali social ufficiali della Pubblica Amministrazione, evidenzia, in maniera facile e immediata, uno scenario di pericolosità rappresentato dalla “rottura arginale” del fiume.

In caso di emergenza, il Piano di Protezione Civile individua due tipologie di aree: le cosiddette “aree di attesa”, dove far confluire la popolazione in caso di allarme, e le “aree di ricovero”, da intendersi come strutture coperte e attrezzate in grado di ospitare persone.

Il volantino informativo è organizzato graficamente anche con le modalità di comunicazione ed allertamento secondo il sistema regionale che prevede, in base alla gravità dell’evento meteo stimato o previsto, allarmi con colori differenti partendo dal verde (normalità), giallo (fase di vigilanza), arancione (fase di attenzione) ed infine rosso (fase di pre-allarme).

Infine, l’analisi della Protenzione Civile riporta poche e semplici indicazioni di comportamento che la popolazione deve seguire nelle sei fasi in funzione del “Servizio di Piena”.

L’opuscolo, suddiviso in più facce, contempla una specifica cartografia indicante il perimetro della “zona rossa”, con relativa legenda esplicativa, oltre a tutti i contatti social attivi, i recapiti del servizio di Protezione Civile dell’nte e le due App (Cittadino Informato o Informabene) in funzione di allerta al cittadino.

“I cambiamenti climatici in atto da tempo ci hanno costretti a migliorare il Piano di Protezione Civile – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, adeguandolo ai nuovi standard e alle nuove leggi. Un progetto che si basa sull’impegno dei volontari, che lavorano con altruismo, spirito di sacrificio, coraggio e senso civico. Come sindaco, sono molto coinvolto e ho grandi responsabilità nell’ambito della protezione civile. Questa campagna di sensibilizzazione è stata studiata dal Comune di Grosseto nell’eventualità di un’esondazione dell’Ombrone, un fiume soggetto a piene e il cui controllo da parte dei volontari è fondamentale. Abbiamo realizzato del materiale informativo e digitale, consultabile anche sul web. Ringrazio per la collaborazione l’architetto Domenico Melone e Michele Bottai, funzionario della Protezione Civile”.

“Questa campagna nasce da un percorso iniziato tempo fa con l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile – spiega Riccardo Megale, assessore alla Protezione Civile -. Non vogliamo esasperare le situazioni di pericolo, ma semplicemente informare i cittadini verso una corretta evacuazione nel caso di esondazione dell’Ombrone. Il nostro fiume è una risorsa, ma anche un pericolo da non sottovalutare e i cittadini ne devono essere consapevoli. Per questo motivo, dobbiamo imparare i corretti comportamenti in caso di evacuazione. E’ giusto comunicare le criticità dell’Ombrone, ma dobbiamo anche saperlo valorizzare”.

“Abbiamo lanciato da qualche anno un nuovo modo di concepire la Protezione Civile, che nell’immaginario comune è considerato solo un organo di soccorso. La legge del ’92 individua 4 attività di Protezione Civile: prevenzione, precauzione, soccorso e ricostruzione – aggiunge l’architetto Domenico Melone –. Prevenzione significa conoscere il territorio, gli ipotetici rischi e capire come intervenire. Non significa soltanto prevenire in maniera strutturale, attraverso la costruzione di nuove opere, dighe o altro, ma anche prevenire in maniera non-strutturale come in questo caso: informando il cittadino”.

Il materiale informativo verrà distribuito nelle scuole della città e per le attività del centro storico.