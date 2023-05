Quella di regalare bomboniere green è un’usanza che si sta diffondendo sempre di più: si tratta di un trend ormai ben consolidato che da qualche anno a questa parte sta crescendo ininterrottamente. Per fortuna sempre più persone stanno dando una maggiore importanza al concetto di sostenibilità nelle loro scelte: considerando lo stato attuale delle cose, anche quello che può sembrare un dettaglio in realtà può fare un’enorme differenza.

Quando ci sono degli eventi importanti nella vita c’è sempre la voglia di condividerli con le persone care. Spesso in occasioni di questo tipo si vuole lasciare ai propri ospiti un ricordo tangibile del giorno speciale, un regalo per ringraziare i propri amici e parenti di aver condiviso un momento di questo tipo.

Le bomboniere green sono la soluzione ideale: ne esistono di diverso tipo, da quelle con i bonsai a quelle con piccoli regali “food”, passando anche per quelle con le piantine grasse.

Il successo delle bomboniere green

Tutti gli invitati che partecipano ad una cerimonia importante vengono omaggiati con il dono di una bomboniera.

Il suo nome è un’italianizzazione del termine francese bomboniere, ovvero contenitore di dolcetti, ma in realtà è molto di più. È vero che solitamente all’interno della bomboniera vengono messi dei confetti, ma il vero regalo per gli ospiti è rappresentato dal contenitore stesso o da un oggetto che viene consegnato insieme ad esso.

Come accennato, negli ultimi anni sono diventate sempre più popolari le bomboniere green: non si tratta del solito oggetto bello ma inutile, ma di un regalo unico, una carezza al pianeta.

Tra le opportunità più interessanti del momento figurano le bomboniere con piantine grasse disponibili su Mobilia Store, dov’è possibile trovare tantissime proposte pensate per gli amanti della natura.

Perché regalare bomboniere con le piantine grasse?

Sono molti i motivi che possono spingere verso la scelta di una bomboniera con piantina grassa. In cima alla lista delle ragioni, ovviamente, c’è la voglia di fare qualcosa di buono per il pianeta. Poi c’è anche la voglia di regalare ai propri ospiti qualcosa di davvero unico, anzi, qualcosa di vivo. Trattandosi di piantine dotate di ottima resistenza, inoltre, il regalo potrà avere una lunga durata, mantenendo vivo a lungo il ricordo dell’evento in cui è stata ricevuta.

Bisogna poi aggiungere che chi fa una scelta del genere non sta affatto rinunciando al valore estetico tipico della bomboniera. Le piantine grasse sono belle già da sole, ma possono essere abbinate a contenitori, vasetti e portavasi di diverso tipo, di diversa forma e di diverso materiale, sempre all’insegna della sostenibilità. Infine, le piantine sono anche ricche di significati simbolici che ne rispecchiano appieno le caratteristiche.

Il significato delle piantine

Le piantine grasse, come detto, sono resistenti ed hanno una spiccata capacità di adattamento: si accontentano di avere una posizione soleggiata e di essere innaffiate ogni tanto Per questo sono perfette per simboleggiare forza e resistenza, ma non solo. Se vengono regalate ad una persona a cui si vuole veramente bene, si sta trasmettendo il messaggio che il proprio sentimento non è momentaneo, ma è destinato a durare nel tempo.

Sfogliando il catalogo online di Mobilia Store è possibile scoprire tante altre idee per bomboniere green o solidali. Per restare nell’ambito della piantine, per esempio, sono disponibili quelle con bonsai di ulivo, simbolo di pace, forza, vittoria e sapienza, bonsai mediterranei, messaggeri di gioia, amore e fecondità, piantine di mirto, espressione di bellezza, felicità, vittoria e amore, le utilissime piantine aromatiche, simbolo di amicizia e serenità, e tante altre.