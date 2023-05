Scommesse online: come entrare nel gioco

Siete nuovi alle scommesse? Probabilmente vi starete chiedendo come funziona. Dopotutto, offre un’opportunità perfetta per ottenere i vostri soldi.

In questo articolo vi diremo cosa dovete sapere per iniziare a fare le scommesse online, come fare la vostra prima scommessa e quali consigli vi aiuteranno a ottenere ottimi risultati.

Come piazzare una scommessa

Se vi siete già iscritti all’allibratore e non vedete l’ora di fare la vostra prima scommessa, ecco come fare:

cercate uno sport che vi interessi; trovate l’evento su cui si desidera scommettere. Si può scegliere di navigare tra i menu o di cercare direttamente un evento, un campionato o una squadra; quando si clicca su un evento, vengono visualizzati i mercati di scommesse online più popolari. Spesso si scommette su chi vincerà la partita o su quanti gol/punti verranno segnati. Naturalmente, le opzioni di scommessa variano a seconda dello sport; una volta selezionato il gioco su cui si vuole scommettere, cliccare sulle quote. Si aprirà una finestra pop-up in cui verrà visualizzato il gioco selezionato. Qui è necessario inserire l’importo della scommessa. Non appena lo avrete fatto, vi verrà mostrato il potenziale profitto; sedetevi e divertitevi. Non potete fare altro che aspettare e vedere se la vostra scommessa si rivelerà esatta.

Su quali sport si può scommettere?

Il miglior bookmaker copre tutti gli sport e gli eventi più importanti. Calcio, basket, tennis, pallavolo, hockey, boxe, golf, eventi televisivi: la varietà è enorme!

Si può anche scommettere sui trasferimenti dei giocatori. Dove saranno i giocatori dopo la mezzanotte, quando si chiuderà la finestra di trasferimento?

È possibile scommettere su campionati di tutto il mondo. Cercate quote sulla Superliga, sull’Elitserien o sulla DFB Cup tedesca? Nessun problema! Potete facilmente creare una scommessa a vostro piacimento.

Come scommettere in modo intelligente

Quando si scommette sullo sport non ci sono mai garanzie. Per quanto si sia certi di un risultato, c’è sempre il rischio che vada nella direzione opposta. Ma questo fa parte del brivido!

Se siete nuovi alle scommesse online, vi consigliamo di limitarvi agli sport e ai campionati che seguite personalmente.

Per esempio, se non avete mai visto una partita dell’NBA prima d’ora e trovate che le quote siano molto allettanti, ricordate che di solito c’è un motivo per cui le quote sono così alte.

In genere è più sensato scommettere su campionati e sport che vi interessano. In questo modo si ha un’idea di come le squadre si comportano in condizioni diverse, o su quale superficie un certo tennista si comporta meglio.

Con il tempo, diventerete uno scommettitore esperto che sa esattamente cosa sta cercando.

Scommettere con il cervello, non con il cuore

Se si scommette per vincere, bisogna essere il più obiettivi possibile. La vostra squadra preferita ha perso la maggior parte delle partite in trasferta in questa stagione e la prossima partita è contro i campioni in carica in casa?

Tutto può succedere, ma sulla carta le possibilità della vostra amata squadra sono minime.

I nuovi giocatori tendono ad essere prevenuti quando si tratta della loro squadra o del loro giocatore preferito. “Oggi è il giorno in cui le cose cambieranno finalmente per gli scommettitori” oppure “è appena tornato dall’infortunio ma si comporterà bene come sempre“.

Sono pensieri che non avreste mai avuto su una squadra o un giocatore che non seguite quotidianamente. Ecco perché è importante avere una mentalità aperta quando si tratta di scommesse online.

Scommesse pre-partita vs scommesse live

Questi due concetti sono strettamente correlati tra loro. Le scommesse pre-partita riguardano le scommesse effettuate prima dell’inizio di un evento.

A seconda della vicinanza dell’evento, le probabilità possono cambiare. Possono sempre verificarsi infortuni o altre circostanze impreviste che possono influenzare le probabilità di ogni possibile risultato.

Una volta che l’evento è iniziato, si ha la possibilità di scommettere in diretta. In altre parole, è possibile scommettere sugli eventi mentre si svolgono.

Quindi, se una squadra subisce un gol, le probabilità di vittoria aumentano notevolmente. Pensate che possano rimontare? Allora non esitate a scommettere.