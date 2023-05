Alluvione Emilia Romagna: Sol.Id organizza una raccolta di beni di prima necessità e attrezzi

Grosseto. Sol.Id Onlus è vicina alle popolazioni emiliano-romagnole colpite dalle inondazioni.

Già dal primo giorno dell’emergenza i suoi militanti residenti sul posto si sono attivati per portare aiuto, ma adesso c’è bisogno di tutto per aiutare persone che non hanno più niente e che si sono viste cancellare l’intera vita in pochi minuti.

“Per questo motivo a Grosseto stiamo raccogliendo alimenti a lunga conservazione, vestiario da adulti e bambini (nuovi), giocattoli – si legge in una nota dell’associazione –. La raccolta avverrà nella sede dell’associazione La Deceris, in piazza Carlo Cavalieri 4, a Grosseto, aperta nei giorni martedì 23 maggio, dalle 12 alle 19, e sabato 27 maggio, dalle 10 alle 12, poi è possibile prendere contatto con i referenti al numero 339.3887416 anche per fissare un appuntamento”.

“Oltre al materiale di prima necessità utile alle persone colpite dal disastro, i militanti di Sol.Id necessitano anche di attrezzature come guanti da lavoro, stivali di gomma, badili, carriole, generatori, pompe a scoppio e pompe per acqua a corrente – termina il comunicato -. Non c’è tempo da perdere, i nostri connazionali hanno bisogno dell’aiuto di tutti. Aiutateci ad aiutarli”.