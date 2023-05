31 anni fa la strage di Capaci: un minuto di silenzio e letture per ricordare le vittime

Grosseto. Per il pomeriggio di martedì 23 maggio, in occasione del 31° anniversario della strage di Capaci, il gruppo “Peppino Impastato” delle Agende Rosse di Grosseto, insieme alla sezione “Carla Nespolo” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia ed all’organizzazione di volontariato Working Class Hero OdV, promuovono un’iniziativa per rendere omaggio alla memoria del magistrato Giovanni Falcone.

La cerimonia

A partire dalle 18, presso il monumento dedicato alle vittime innocenti ed ai servitori dello stato posto nell’intersezione tra via Repubblica Dominicana e via Marocco alle spalle della Questura di Grosseto, l’appuntamento pubblico per non dimenticare tutti coloro a cui è dedicata da ormai due decenni la Giornata per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa.

“Nonostante il trascorrere degli anni, non si affievolisce infatti il ricordo di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. Un ricordo che rende doverosa la necessità di continuare a rinsaldare la lotta alle mafie ed alla criminalità organizzata – si legge in una nota degli organizzatori –. Un impegno che Giovanni Falcone, mettendo a frutto le sue capacità professionali e la profonda comprensione del contesto mafioso, riuscì a tradurre insieme a Paolo Borsellino ed al pool antimafia di Palermo in un colpo devastante ai mafiosi, attraverso quello che è passato alla storia come il più grande processo contro la criminalità organizzata mai tenuto al mondo, con 460 imputati e quasi sei anni di lavoro che portarono a comminare 19 ergastoli e pene, per un totale di 2665 anni di reclusione”.