La Consulta per la disabilità: “Grazie a sindaco e assessore per l’attenzione”

“Voglio ringraziare il sindaco e l’assessore Minozzi per l’interessamento dimostrato, facendosi carico delle criticità territoriali che la Consulta comunale per le disabilità ha segnalato attraverso un documento consegnato al sindaco di Grosseto”.

A dichiararlo è Valentina Corsetti, presidente della Consulta per la disabilità del Comune di Grosseto.

“La collaborazione e il continuo dialogo tra l’amministrazione comunale e la Consulta è un elemento fondamentale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e dei problemi socio-sanitari. Come presidente della Consulta ho raccolto tutte le criticità emerse dalle varie associazioni del territorio grossetano, che riguardano soprattutto l’abbattimento delle barriere architettoniche e le carenze del sistema socio-sanitario che rendono la vita dei disabili ancora più difficile – spiega Valentina Corsetti -; ne cito solo alcune a titolo esemplificativo, come la mancanza di alcune figure professionali in ambito medico e la carenza di luoghi di aggregazione per le persone più fragili”.