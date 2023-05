Illuminazione pubblica, il Comune ottiene i Certificati bianchi: “Ingenti risparmi energetici ed economici”

Grosseto. Dopo 3 anni di sforzi tecnico-buracratici è ufficiale: il Gestore dei servizi energetici ha certificato i risparmi ottenuti, in termini energetici ed economici, grazie alla tecnologia Led, impiegata su oltre 6mila punti luce dell’illuminazione del Comune di Grosseto (equivalenti al 55% del totale).

Un percorso, questo, iniziato nel 2017 con l’affidamento di 10mila punti luce a Sistema Srl che, da allora, ha gestito e portato avanti l’intero intervento. Sono restati esclusi circa 1800 punti luce, in gestione di multiutility. La riqualificazione dell’impianto e il suo efficientamento energetico, considerato vantaggioso sia per la salvaguardia di risorse ambientali che economiche, ha comportato un investimento di 3,8 milioni di euro, sostenuto interamente dalla stessa società in house del Comune.

A testimoniare l’ottimo risultato raggiunto sono gli stessi dati, presentati questa mattina alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’amministratore unico di Sistema Srl, Mauro Peruzzi Squarcia, del direttore generale di Sistema Srl, Alberto Paolini, e del direttore e amministratore delegato di Riesco, Filippo Calvano.

I risparmi

La riqualificazione dell’intero impianto di pubblica illuminazione comunale, con la sostituzione di apparecchi a sorgente Led, ha generato un risparmio del 70% dell’energia elettrica. Il Gestore dei servizi energetici ha certificato che, tra il primo luglio 2021 e il 10 giugno 2022, l’efficienza energetica degli oltre 6 mila Led ha generato oltre 2 milioni e 150mila kWh risparmiati (tonnellate equivalenti di petrolio, circa 2mila 800 barili o 16 autocisterne), evitando l’emissione di 960 tonnellate di CO2 (quella assorbita da oltre 55mila alberi). Un risparmio pari al consumo di energia elettrica di circa 700 appartamenti, per un anno. In termini economici, dunque, le casse comunali hanno risparmiato 500mila euro annui nel 2021 e oltre 900mila euro per l’anno 2022, segnato dai costi energetici per la guerra Russia-Ucraina. Conseguentemente, ogni nucleo familiare ha visto una spesa ridotta di oltre 40 euro all’anno.

I certificati bianchi

L’insieme dei risparmi energetici ed economici hanno fatto sì che il Comune di Grosseto ottenesse il riconoscimento di ben 401 Tee (Titoli di efficienza energetica), meglio conosciuti come Certificati bianchi. Introdotti nel 2001, i Tee riconoscono il conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. Il loro importo, anziché essere correlato all’importo investito, è correlato al risparmio energetico effettivamente conseguito, quantificabile sulla base delle letture dei contatori, nella fase ante e post intervento.

La gestione della pratica è stata affidata a Riesco Spa, la società grossetana accreditata dal Gse Spa per le complesse procedure dei Certificati bianchi, che, dopo aver concertato l’algoritmo per la rendicontazione dei risparmi, ha monitorato per 12 mesi, oltre 100 contatori, misurando e rilevando le letture. I 401 Tee sono stati venduti al prezzo di 255,1 €/Tee per un totale di 102.295,10 euro. I certificati bianchi saranno riconosciuti per i primi 5 anni di vita del nuovo impianto, per cui la certificazione dei risparmi da parte di Gse SpA porterà nelle casse di Sistema oltre 500 mila euro, accorciando il Pay Back dell’investimento sostenuto. In Italia i Tee rilasciati, lo scorso anno, nella pubblica illuminazione sono stati 27.000. L’ intervento di Sistema da solo, quindi, ha generato l’1.5% dei Certificati bianchi di tutti gli efficientamenti di pubblica Illuminazione italiana.

“Sono orgoglioso di poter presentare alla città la grande battaglia fatta insieme alla società Sistema Srl – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Fin dall’inizio abbiamo cercato di far capire ai cittadini quanto, questa rivoluzione, avrebbe apportato in termini di risparmio alla città. Lo avevamo preannunciato e oggi, tre anni dopo, siamo qui a dimostrare i risultati ottenuti”.

“Negli ultimi tre anni nessun avrebbe scommesso sui risultati che abbiamo ottenuto – sottolinea Mauro Peruzzi Squarcia, amministratore unico di Sistema -. Inoltre, grazie a questa rivoluzione dell’illuminazione pubblica abbiamo apportato dei benefici anche alle casse comunali, con risorse che potranno essere reinvestite per altri interventi”.

“L’ottenimento dei Certificati bianchi è un punto di arrivo di un’iniziativa partita come una scommessa da parte della nostra società – dichiara Alberto Paolini, direttore generale di Sistema -. Ringrazio il nostro funzionario Massimo Pifferi perchè conosce tutti i punti luce del territorio comunale. All’inizio eravamo un po’ timorosi, poi abbiamo fatto degli investimenti e la scommessa della scommessa è stata aver ricevuto i Certificati bianchi, un risultato che non era affatto scontato. Per questo motivo, ci siamo rivolti a Riesco, un’eccellenza grossetana”.

“Ringrazio Sistema per la fiducia – dichiara Filippo Calvano, amministratore delegato di Riesco –. C’è voluto un anno per l’approvazione del nostro progetto, ma siamo soddisfatti, perchè i Certificati bianchi sono incentivi difficili da ottenere. Si tratta di attestati che si ricevono in base al risparmio energetico conseguito a prescindere dagli investimenti fatti“.