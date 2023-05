Le Bmw di tutta Italia si danno appuntamento in piazza Dante: torna il raduno nazionale

Grosseto. Il raduno nazionale Bmw E31 Club Italia sbarca a Grosseto con un’iniziativa incentrata sul motorismo storico.

Sabato 20 maggio le auto d’epoca tedesche attraverseranno i diversi comuni della provincia, fino ad arrivare nel centro storico cittadino, dove sosteranno in una mostra statica per tutta la sera.

“Le auto e le moto d’epoca non rappresentano semplicemente mezzi di trasporto, ma sono espressione di libertà, velocità, dinamismo e creatività – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – L‘evento, che coinvolge gli appassionati di tutt’Italia, costituisce un importante momento di valorizzazione per la nostra città e si caratterizza per una forte valenza sportiva e sociale”.

L’iniziativa vedrà impegnate macchine, di prestigio e dalle linee raffinate, a marchio Bmw serie 8 degli anni ’80/’90 (modello E31).

Il Comune invita i cittadini a partecipare e a prestare attenzione alle modifiche della viabilità.