Alluvione in Emilia Romagna: la Protezione civile grossetana impegnata nei soccorsi

Grosseto. “Grazie, grazie davvero ai volontari della Protezione civile per quello che stanno facendo in Emilia Romagna.Vorrei esprimere la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutti coloro che hanno vissuto, e stanno ancora vivendo, momenti di angoscia“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Anche la Protezione civile di Grosseto è stata impegnata in prima linea nell’assistenza alle persone coinvolte dall’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Le piogge violente e incessanti hanno causato frane e hanno portato i fiumi ad esondare, allagando le strade delle città e mettendo in pericolo numerose persone. Il numero dei dispersi cresce, così come quello degli sfollati, degli evacuati e, purtroppo, dei morti.

I volontari grossetani, impegnati negli aiuti, fanno parte delle squadre del Cisom (Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta) e della Vab (Vigilanza antincendi boschivi). Con l’aiuto di idropulitrici e motopompe stanno aiutando la protezione civile della zona a liberare le vie dall’acqua, ristabilendo una situazione tendente alla normalità.