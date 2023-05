Vacanze senza barriere, torna “Mare per tutti”: boom di adesioni per la 25^ edizione

Grosseto. Come ogni anno il Comune di Grosseto, in vista della ripartenza estiva, si attiva per dare la possibilità a tutti di godere dei benefici del mare attraverso il progetto “Mare per tutti“, giunto alla 25^ edizione.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Balneari Grosseto e la cooperativa sociale Il Melograno, vede gli stabilimenti balneari di Marina di Grosseto e Principina a Mare, aderenti all’iniziativa, mettere a disposizione dei portatori di handicap che ne fanno richiesta una postazione con ombrellone, due sdraio e due lettini per una settimana.

Quest’anno sono stati ben 27 i bagnetti che hanno deciso di aderire al progetto, tra cui il Reggimento Savoia Cavalleria, la Questura di Grosseto e il 4° Stormo Caccia. Un numero da record che testimonia non soltanto la solidarietà dei grossetani, ma anche come l’iniziativa sia ormai un punto fermo per i cittadini e i turisti con disabilità che, anno dopo anno, scelgono la costa grossetana come meta.

Dal 1998 ad oggi, al fine di migliorare il servizio offerto, sono state acquistate dall’amministrazione comunale numerose sedie di tipo Job e Sand and Sea, assegnando all’Associazione Balneari di Grosseto il compito di distribuire tali presidi principalmente agli stabilimenti che aderiscono al progetto, previa ricognizione.

In occasione del 25° anniversario, la stessa amministrazione ha provveduto all’acquisto di altre 3 sedie di tipo Sand&Sea, che consentono un accesso diretto ed in sicurezza dalla spiaggia al mare, oltre che all’acquisto di gadget promozionali (zainetti blu con il logo del progetto) e alla realizzazione di un video di sensibilizzazione all’iniziativa.

“Il progetto, volto a promuovere una forma di turismo accessibile e ad abbattere le barriere architettoniche, vuole diventare modello nazionale di solidarietà sociale – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. A tale scopo, insieme all’assessore al sociale, Sara Minozzi e all’assessore al turismo, Riccardo Megale, abbiamo incontrato il Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, per presentarle il progetto, con l’auspicio di rendere Grosseto esempio nazionale di inclusione”.

Soddisfatti anche gli stessi assessori, che sottolineano:”‘Mare per tutti’ risponde alla necessità di favorire forme di promozione di turismo accessibile, mettendo a disposizione un insieme di strutture e servizi a favore di persone con disabilità, affinchè possano viaggiare, alloggiare e prendere parte ad eventi, senza incontrare problematiche o difficoltà, in condizioni di autonomia”.

“Un segnale importante di come i balneari siano vicini al territorio e pronti a rispondere alle richieste di chi lo vive – aggiunge il vice sindaco Bruno Ceccherini –. A nome dell’amministrazione comunale ci tengo a ringraziare Simone Guerrini, presidente dell’Associazione Balneari Grosseto”.

Le prenotazioni

Le prenotazioni saranno aperte dal domani, giovedì 18 maggio. Il soggetto interessato e in possesso dei requisiti richiesti (invalidità riconosciuta ai sensi della legge 104) dovrà compilare un apposito modello di prenotazione, scaricabile al link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/sportello-infohandicap/ o reperibile all’Ufficio relazioni con il pubblico, allegando la documentazione sanitaria attestante la disabilità e copia di un documento di riconoscimento valido, e riconsegnarlo allo sportello Infohandicap (corso Carducci 1) per accettazione.

“Ogni anno le domande che riceviamo sono moltissime – aggiunge Lorella Ronconi, responsabile dello sportello Infohandicap del Comune di Grosseto –. L’estate pre-covid abbiamo avuto oltre 130 richieste. Un numero importante, a dimostrazione di come gli stessi portatori di handicap apprezzino il servizio che il nostro Comune offre”.