Vigili del Fuoco: esercitazione sperimentale per i sommozzatori grossetani – VIDEO

Grosseto. Nel periodo dall’8 al 12 maggio si è svolta, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, la seconda fase dei test di verifica degli analizzatori dati in immersione relativamente al prosieguo dell’attività di valutazione della strumentazione subacquea da utilizzare nelle immersioni con decompressione in respirazione di miscela Nitrox, disposta dalla Direzione centrale per l’emergenza, soccorso tecnico e antincendio boschivo dell’Ufficio del contrasto del rischio acquatico, specialità nautiche e servizio sommozzatori.

L’attività sperimentale, che ha coinvolto personale formatore e docente sommozzatore abilitato alla procedura Dno (decompressione Nitrox Ossigeno) proveniente da diversi nuclei italiani, nonché personale di supporto alle operazioni e logistico dei Comandi di Grosseto e Firenze, è consistita nel pianificare numerose immersioni a vari livelli al fine di comparare le tabelle di decompressione, già elaborate, con vari analizzatori dati in immersione durante le fasi decompressive con miscela Nitrox 50 anziché ad aria.

Il servizio sanitario dei Vigili del Fuoco ha garantito la presenza di un medico per un’immediata assistenza sanitaria in caso di necessità.

Tutti i partecipanti sono stati ospitati nelle strutture della base logistica di Ansedonia del Comando di Grosseto, ad oggi utilizzata sia come base logistica per il Nuclei Ssa toscani che, insieme ad altri Nuclei sommozzatori provenienti dall’Adriatico piuttosto che dal Nord Italia, vi svolgono attività di addestramento per le immersioni profonde, sia come presidio acquatico, evidenziandone le particolari peculiarità e dando un positivo riscontro sull’utilizzo della stessa come struttura formativo-ricettiva delle attività acquatiche a tutto tondo.