“E pur si muove”: le persone con disabilità diventano più autonome negli spostamenti

Grosseto. È decollato il progetto “E pur si muove!“, promosso dalla Fondazione Il Sole Onlus grazie a un contributo di 20mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze a valere sul bando Habilitas 2022.

Il progetto

Si tratta di un percorso educativo che, attraverso l’utilizzo di tablet e dell’App Google Maps, mira ad ampliare il livello di autonomia delle persone con disabilità, psichica, intellettiva e relazionale, affiancandole nel capire come spostarsi con i mezzi pubblici o privati all’interno del contesto urbano ed extraurbano. Le tappe del percorso, che coinvolge una ventina di persone, sono diverse. Formazione all’utilizzo di Google Maps e dei tablet (con l’azienda J-Software), nonché alla realizzazione di fotografie e piccoli filmati utilizzando il cellulare. Individuazione dei luoghi della città o del territorio da raggiungere – teatro, musei, supermercati, parchi naturalistici e tematici, monumenti etc… -. Pianificazione del percorso da fare e dei mezzi per raggiungerli. Realizzazione di un reportage video e fotografico per raccontare come sono state vissute le esperienze delle visite. Visite durante le quali i frequentatori della Fondazione saranno affiancati sia dagli operatori della Onlus che dalle guide dell’associazione Clan (Collettivo libero antinoia).

«In questa fase – spiega il presidente Massimiliano Frascino – stiamo cercando di concludere la formazione per l’utilizzo dell’App Google Maps e dei tablet, che ovviamente richiede un po’ di tempo, considerate anche le difficoltà cognitive delle nostre persone. Appena saremo pronti inizieremo con la programmazione delle visite, e subito a seguire con la loro effettuazione. Si tratta di un percorso originale per sviluppare l’autonomia delle persone con disabilità, facendole confrontare con l’orientamento nello spazio, la comprensione della propria posizione rispetto al contesto e con la responsabilizzazione nel programmare un’escursione decidendo mezzi e percorso. Un modo, insomma, per stimolare la reattività e rafforzare l’autostima rispetto olle proprie capacità».

Il progetto “Eppur si muove!” è un percorso educativo della durata semestrale che nasce dall’esigenza di porre al centro la persona con disabilità attraverso la valorizzazione delle risorse residue. E coinvolge complessivamente una ventina di persone con disabilità intellettiva di età compresa tra i 25 e i 50 anni, individuate da Fondazione, Aggbph e Associazione italiana persone down (Aipd).

«Il finanziamento di questo progetto – spiega Carmen Torrisi, che per la Fondazione lo ha seguito nell’ambito del bando “Habilitas” – dimostra ancora una volta l’attenzione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze al lavoro del Sole e all’innovazione sociale. Eppur si muove, infatti, promuove l’autonomia delle persone con disabilità da un’ottica particolare, puntando sulla capacità di orientamento nel tessuto urbano ed extraurbano come fattore di emancipazione personale».