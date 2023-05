Abbigliamento e complementi d’arredo: un nuovo negozio al centro commerciale

Grosseto. L’offerta commerciale di Aurelia Antica Shopping Center continua a crescere. Sabato 13 maggio è tempo di un nuovo taglio del nastro in galleria, con l’inaugurazione del punto vendita Pepco, brand internazionale che offre un ampio assortimento – a prezzi low cost – di capi d’abbigliamento per i più piccoli, mamme e papà. Tutto a prezzi davvero convenienti, senza rinunciare alla qualità. Un marchio fedele ad una filosofia green, in un’ottica di sostenibilità ambientale.

Non solo abbigliamento: nel nuovo punto vendita Pepco di Aurelia Antica saranno a disposizione articoli e complementi d’arredo per la casa, sempre a prezzi low cost. Un negozio che punta a soddisfare le esigenze di tutta la famiglia, che può trovare in un unico punto vendita tutto ciò di cui ha bisogno.

Pepco

Pepco è una catena internazionale di negozi low cost fondata oltre vent’anni fa e presente ad oggi in 17 Paesi europei. Il marchio, già diffuso in gran parte d’Europa, sta conquistando a poco a poco anche l’Italia, dove ha recentemente aperto il suo 100esimo negozio.

«Pepco – spiegano dalla direzione di Aurelia Antica Shopping Center – è un brand in linea con la filosofia del nostro centro commerciale. L’azienda sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere leader nel mercato italiano, forte di prezzi nettamente convenienti, ma anche di un assortimento molto ampio che la rende un vero e proprio punto di riferimento per le famiglie, il target principale di Aurelia Antica».

Sabato 13 maggio è tempo di aprire i battenti e per l’occasione il punto vendita proporrà offerte speciali per tutti i clienti del centro commerciale.