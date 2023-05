La Consulta per la disabilità ospite del Consiglio comunale: “Strumento essenziale”

Grosseto. Presentata in Consiglio comunale la Consulta per la disabilità, l’organo del Comune di Grosseto che si occupa della tutela delle persone più fragili, permettendo ai cittadini diversamente abili e alle loro famiglie di partecipare attivamente, con funzioni consultive e propositive, alla vita amministrativa.

La Consulta per la disabilità

L’organismo, composto dai rappresentanti delle organizzazioni del territorio sensibili alla causa, promuove gli interventi pensati per il rispetto dei diritti di tutte quelle persone con una disabilità fisica, intellettiva e sensoriale. Tra le associazioni che ne fanno parte ci sono l’Aipd (associazione italiana persone down), l’Aggbh (associazione grossetana genitori di bambini portatori di Handicap), la Fondazione Il Sole e Tutto è possibile.

“Uno strumento essenziale per abbattere tutte quelle barriere architettoniche, culturali, comunicative e di altra natura che limitano o impediscono l’esercizio dei diritti di coloro che presentano disabilità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’obbiettivo è quello di favorire l’inclusione di tutti all’interno della comunità”.

“La Consulta per la disabilità rappresenta un importante componente progettuale e di supporto del Comune – commenta l’assessore al sociale Sara Minozzi . Il confronto con le diverse associazioni che la compongono ci fornisce una visione chiara e ampia dell’attuale situazione del territorio. Ringrazio il sindaco, il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti e tutti i consiglieri per averci permesso di promuovere quest’organo comunale così rilevante. Colgo l’occasione per invitare tutte le associazioni che ancora non ne fanno parte ad informarsi per accedervi”.

A concludere il giro di interventi è la presidente della Consulta per la disabilità, Valentina Corsetti: “Siamo onorati di essere qui oggi a presentare il nostro lavoro – spiega –. Gli scopi della Consulta sono molteplici: raccogliere le esigenze e le problematiche, mantenere rapporti con le istituzioni, sollecitare politiche in favore di bisogni speciali e sensibilizzare il territorio. Tutto questo con la finalità di promuovere la solidarietà sociale“.

Per contattare la Consulta è possibile scrivere a consultadisabilita@comune.grosseto.it.