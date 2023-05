Truffe on line e furti d’identità: Confcommercio propone un webinar gratuito

Grosseto. E’ dedicato al tema delle truffe sul web e ai furti d’identità il prossimo seminario on line gratuito che lo Spin Sportello per l’Innovazione di Confcommercio Grosseto propone alle imprese. Il webinar è in programma mercoledì 24 maggio alle 14.30.

“Quali sono le minacce che navigano sul web? Qualunque piccola impresa o professionista potrebbe essere bersaglio – spiegano dallo sportello Edi Ecosistema digitale per l’innovazione di Confcommercio Grosseto – di social engineering, un insieme di tecniche rivolte a spingerci a fornire informazioni personali o a consentire l’accesso a un Pc per poi poter installare segretamente software dannosi. Prevenire in questi casi è molto meglio che curare e, pertanto, con il nostro seminario, vogliamo indicare quali sono alcune delle mosse da attuare per difendersi”.

Il webinar

Durante il webinar saranno affrontati i seguenti argomenti: cos’è l’identità digitale e come proteggerla, riconoscere le truffe online (phishing, smishing, vishing, siti fake); perché i criminali vogliono i nostri dati; Osint, ovvero la Open source intelligence; indicazioni sul come proteggersi.

Il webinar è organizzato da Edi Confcommercio in collaborazione con Swascan – Tinexta Group.

Per iscrizioni https://bit.ly/42Cjezn oppure inviare una richiesta a info@confcommerciogrosseto.it.